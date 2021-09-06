Леонід Кравчук вийшов з коми

Леонід Кравчук знаходиться в реанімації німецької клініки "Munich university clinic" / Фото: Getty Images

Перший президент України, 87-річний Леонід Кравчук, який переніс складну операцію, вийшов з коми, але говорити поки що не в змозі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Політика Країни", посилаючись на джерела в оточенні ексглави держави.

У цей момент Кравчук перебуває в реанімації клініки в Мюнхені "Munich university clinic". Туди його переправили після складної операції, яку він переніс в Україні. У лікарні з Кравчуком постійно перебуває його онук Андрій.

"Він частково прийшов до тями, йому роблять різні аналізи і дослідження, щоб зрозуміти, як він потрапив в стан коми. І головне – які шанси на повне відновлення. Наскільки мені відомо, він прийшов до тями, впізнає свого онука, але говорити не може", – повідомляє джерело.

Операція на серці

Нагадаємо, операцію на серці Леоніду Кравчуку провели 29 червня. Після стало відомо, що вона нібито пройшла за планом, без будь-яких побічних проблем, а перший президент незалежної України відновлюється після операції в лікарняній палаті і почувається добре.

За наявною інформацією, 87-річний Леонід Макарович після складної операції на серці провів більше місяця в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарі оцінювали його стан як складний.

Раніше ми також писали: