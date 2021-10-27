Лаврову подарували графин, який він переплутав із вазою

Лавров отримав ще й книгу "Зближення Росії та Норвегії у 1814-1917 роках" / Колаж "Сьогодні"

Під час візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Норвегії він отримав оригінальний подарунок, сенс якого не одразу зрозумів. Ректор Арктичного університету Норвегії (UiT) Даг Руне Олсен підніс в якості сувеніру круглий графин із синього скла із зображеннями зі скандинавської міфології. Лавров уточнив його призначення.

Про це повідомляється на телеграм-каналі МЗС Росії .

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Дивовижна річ

Як повідомляється, Сергій Лавров, приймаючи сувенір, запитав: "Це для віскі чи води?"

"Не для води. Для віскі", – відповів Даг Руне Олсен.

ЗМІ неодноразово писали раніше, що з міцних алкогольних напоїв глава МЗС Росії віддає перевагу саме віскі. Зважаючи на це, ректор Арктичного університету Норвегії підготувався до візиту і знав про цю слабкість представника РФ.

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