Кулеба надіслав Заходу чіткий сигнал щодо загрози РФ

Дмитро Кулеба попередив Захід щодо Росії. Колаж "Сьогодні"
Якщо Захід піддасться на ультиматум Москви, обере політику умиротворення та відмовиться вгамувати агресора, то Україна все одно зможе себе захистити.
Про це на Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє", – написав глава МЗС України.
Переговори Росія-США-НАТО
- 10 січня має відбутися перший раунд переговорів між США та Росією щодо ультиматуму Москви щодо нерозширення НАТО. Кремль наполягає, щоб до Альянсу не приймали Україну і щоб воєнно-політичний блок взагалі не розширювався. 12 січня має відбутися засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го – Росія-ОБСЄ.
- Напередодні, увечері 30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову. Цього разу переговори Байдена та Путіна тривали лише 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови 7 грудня. Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.
- Після розмови Байдена з господарем Кремля у Вашингтоні повідомили, що незабаром очікується телефонна розмова ще й із президентом України Володимиром Зеленським.
- Зазначимо, що передноворічні переговори президентів США та РФ 30 грудня викликали ще більше питань, ніж минулого разу. Читайте детальніше, наскільки далеко зайшов Байден у обіцянках Путіну про Україну.