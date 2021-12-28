Кулеба пояснив, як домовитися з Путіним щодо Донбасу

Кулеба вказав на хитрий хід з Путіним. Колаж "Сьогодні"
Україні найголовніше посадити президента РФ Володимира Путіна за стіл переговорів, зокрема у "нормандському форматі", оскільки він звик вставати звідти з уже досягнутими домовленостями. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що Київ постійно працює над організацією саміту "Нормандської четвірки", щоб обговорити врегулювання на Донбасі.
"Нам у принципі не важливо, скільки учасників буде (підключиться США чи ні. – Ред.), нам головне, щоб президент Путін сидів за столом. Він має таку рису, що коли він уже сідає за стіл, то намагається встати з домовленістю, і тоді можна шукати рішення. І досвід Паризького саміту 2019 року про це свідчить", – сказав Куліба.
Також міністр наголосив, що і в Тристоронній контактній групі Росія тримає майже все у стоп-режимі, вичікуючи найсприятливіший для себе момент.
"Якщо говорити загалом про врегулювання, то у ТКГ більшість ключових рішень уже готові до ухвалення. Там уже нема про що говорити, воно вже стільки разів все обговорено і написано. Там немає потреби в переговорах, потрібне лише "зелене світло" від Москви, як і у випадку із заявою про відданість режиму припинення вогню. Але те, що відбувається, це здебільшого складно назвати переговорами з боку Росії та їх маріонеток. Доречніша характеристика – заговорювання процесу", – додав голова МЗС України.
"Нормандська зустріч" ніяк не відбудеться
- Франція, Україна та Німеччина восени висловлювалися за проведення "нормандського саміту" до кінця цього року, але Росія щоразу заявляла про непідготовленість зустрічі, мовляв, Київ не виконує попередніх домовленостей. Хоча насправді Москва не виконує навіть перших пунктів "Мінська".
- Проте 15 грудня у Брюсселі відбулася зустріч "нормандської трійки" – лідерів України, Німеччини та Франції. Цікаво, що замість Меркель був присутній новий канцлер ФРН Олаф Шольц.
- Тим часом дедалі частіше стали звучати тези про залучення США до переговорного процесу. Ось тільки самі американці зазначають, що до "нормандського формату" не увійдуть, але обіцяють сприяти виконанню Мінських домовленостей. Своєю чергою президент Володимир Зеленський визначив місце США на переговорах щодо Донбасу.