Кулеба пояснив, як домовитися з Путіним щодо Донбасу

Кулеба вказав на хитрий хід з Путіним. Колаж "Сьогодні"

Україні найголовніше посадити президента РФ Володимира Путіна за стіл переговорів, зокрема у "нормандському форматі", оскільки він звик вставати звідти з уже досягнутими домовленостями. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Київ постійно працює над організацією саміту "Нормандської четвірки", щоб обговорити врегулювання на Донбасі.

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"Нам у принципі не важливо, скільки учасників буде (підключиться США чи ні. – Ред.), нам головне, щоб президент Путін сидів за столом. Він має таку рису, що коли він уже сідає за стіл, то намагається встати з домовленістю, і тоді можна шукати рішення. І досвід Паризького саміту 2019 року про це свідчить", – сказав Куліба.

Також міністр наголосив, що і в Тристоронній контактній групі Росія тримає майже все у стоп-режимі, вичікуючи найсприятливіший для себе момент.

"Якщо говорити загалом про врегулювання, то у ТКГ більшість ключових рішень уже готові до ухвалення. Там уже нема про що говорити, воно вже стільки разів все обговорено і написано. Там немає потреби в переговорах, потрібне лише "зелене світло" від Москви, як і у випадку із заявою про відданість режиму припинення вогню. Але те, що відбувається, це здебільшого складно назвати переговорами з боку Росії та їх маріонеток. Доречніша характеристика – заговорювання процесу", – додав голова МЗС України.

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"Нормандська зустріч" ніяк не відбудеться