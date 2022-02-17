Кулеба звинуватив Росію в ескалації на Донбасі

Куліба обурився обстрілом на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляно українське село Станиця Луганська. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Надзвичайну подію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Він закликав Захід відреагувати на це порушення домовленостей з Росією.

Реклама

"Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", – написав він.

Що сталося

Вранці 17 лютого у Станиці Луганській розпочалися обстріли. Снаряди влучили в дитячий садок, 8 дітей евакуювали. Поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.

Реклама

У ДСНС України розповіли, що 17 лютого в Луганській області внаслідок застосування окупаційними військами важкого артилерійського озброєння було пошкоджено комунальну інфраструктуру смт Станиця Луганська, а також дитячий садок. Половина населеного пункту залишилася без світла.

Підрозділи ДСНС залучені до смт Станиця Луганська у кількості 15 осіб та 3 од. техніки, включаючи піротехнічний розрахунок.

Війна на Донбасі