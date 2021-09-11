Кучма прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним – ексклюзив "Сьогодні"

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Другий президент України Леонід Кучма прокоментував можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він розповів "Сьогодні" на полях форуму YES Brainstorming в Києві, який організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.

"Завжди перемовини корисні, навіть якщо не дають результату. Особливо в тій ситуації, в якій зараз Україна знаходиться. Але зараз мало хто вірить, що буде позитив від цієї зустрічі. Хоча б кілька питань розглянути і вирішити – хоча б з точки зору полонених – і то це позитив", – сказав він "Сьогодні".

За його словами, на даному етапі немає надії на великі кроки. Наприклад на те, що Росія піде з Донбасу.

Київ ніяк не може домовитися з Москвою про зустріч президентів

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів.

Ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.

У Кремлі постійно заявляли, що нібито готові до переговорів президентів, але кожен раз зазначали, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Путін на Східному економічному форумі (СЕФ) заявив, що ситуація у відносинах з Україною є "ненормальною" і "неприродною". Він сподівається на відновлення відносин з Україною в недалекому майбутньому.

У той же час журналіст Дмитро Гордон вважає, щозустріч Зеленського з Путіним нічого не дасть.