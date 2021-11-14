Хто замінить Ткаченка у Мінкульті: чотири прізвища

Ткаченко написав заяву 11 листопада. Фото: колаж "Сьогодні"
Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк назвав можливих кандидатів на посаду міністра культури та інформаційної політики.
В ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп повідомив, що на засіданні фракції "Слуга народу", яке може відбутися у понеділок, 15 листопада, вислухають позицію чинного міністра.
"Пан Ткаченко пояснюватиме свою позицію. Якщо фракція підтримає його відставку, то найімовірнішими кандидатами є заступники – перший заступник та заступник міністра", - сказав Железняк.
Зазначимо, першим заступник міністра є Ростислав Карандєєв, а ось заступниць у Ткаченка три – Катерина Чуєва, Лариса Петасюк та Анастасія Бондар.
Нагадаємо, Олександр Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики 11 листопада. Головною причиною він називає рішення Кабміну щодо Держкіно, яке ухвалювалося без погодження з його відомством.
Чим запам'ятався Ткаченко
- Олександр Ткаченко був призначений міністром культури у червні 2020 року. Тоді він був упевнений, що зможе налагодити результативну співпрацю з міністрами Кабміну.
- Попадав він і в скандали. Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури у расизмі – вона хотіла пройти кастинг на роль ведучої ранкового шоу, але її дуже зачепили його слова про зовнішність. Ткаченко відповів на звинувачення.
- Також Ткаченко виступав проти заборони фільмів із "нев'їзними" російськими акторами. Формування "чорних списків" для російських артистів має бути прозорим та зрозумілим, вважає міністр.