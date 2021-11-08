Хто замінить Корнієнка у "Слузі народу": ЗМІ дізналися ім'я

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка збираються призначити народного депутата Олену Шуляк Про це повідомили кілька джерел у СН, пише Лівий берег .

Причиною такого вибору називають те, щоби політичним опонентам було незручно з нею воювати на ефірах, а також існує необхідність оновити команду.

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Також вибір кандидатури Шуляка в СН народу пояснили таким чином: "активна, досвідчений менеджер, може керувати та медійно відпрацьовувати. І немає "шлейфу", який у Корнієнка накопичився за три роки".

Її кандидатуру може розглянути з'їзд партії, запланований на другу половину листопада.

Хто така Шуляк

Олена Шуляк пройшла до парламенту за 13-м номером у списку "Слуги народу". Вона є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Заступник члена Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ).

Передісторія

8 листопада віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про складання повноважень партії Слуга народу. Своє рішення він обґрунтував тим, що хоче глибше зосередитись на реформі роботи парламенту на посаді першого віце-спікера.

Цього місяця відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Сайт "Сегодня" з'ясував, про що говоритимуть депутати і які рішення можуть ухвалити члени політсили.