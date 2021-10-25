Хто насправді рулить Харковом без Кернеса: список тіньових "мерів" без Терехова і Добкіна

Терехов і Добкін навряд чи зможуть управляти містом без урахування думки місцевих еліт. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 31 жовтня, у Харкові відбудуться вибори мера. У передвиборній гонці лідирують в.о. міського голови, секретар Харківської міськради Ігор Терехов і ексглава Харківської ОДА, колишній народний депутат України ("Опозиційний блок") Михайло Добкін. Сайт "Сьогодны" спробував розібратися, хто з впливових політиків і бізнесменів підтримує кандидатів і хто з них може претендувати на "вакансію" тіньового господаря Харкова.

Спадщина беззмінного мера

Терехов і Добкін будують свої передвиборчі кампанії на популярності померлого 16 грудня 2020 року Геннадія Кернеса. Кожен з кандидатів заявляє, що саме він продовжить справу колишнього мера, якого поважали жителі Харкова.

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Геннадій Кернес керував Харковом майже 15 років. У 2006 році він став головним архітектором перемоги Михайла Добкіна на виборах міського голови, а сам зайняв пост секретаря міськради. У 2010 році Добкін став губернатором Харківської області, а Кернес замінив його в кріслі мера. Під його керівництвом Харків помітно покращав. Кернес зміг домогтися поваги харків'ян, і про це свідчать рейтинги мера, які зросли за роки його правління вдвічі.

Незважаючи на "сильну руку міцного господарника", Кернес вмів лавірувати між ворогуючими кланами політичних еліт міста і "множити на нуль" найзатятіших опонентів. Тому після смерті беззмінного мера постало питання: як поділять спадок Кернеса?

Офіційними кандидатами на пост мера сьогодні є Ігор Терехов і Михайло Добкін. Але вони навряд чи зможуть управляти містом одноосібно, без врахування думки місцевих еліт, контролюючих місцеві ЗМІ і підприємства. Адже багато хто роками вичікували зручний момент.

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Хто ці люди? Сайт "Сьогодні" вибрав десяток найвпливовіших.

Арсен Аваков

Арсен Аваков програв Генадію Кернесу на виборах мера Харкова в 2010 році. Фото: колаж "Сьогодні"

Одним із перших претендентів на роль нового господаря міста може стати ексглава МВС і колишній губернатор Харківської області Арсен Аваков. Адже саме у нього Кернес відібрав свою першу перемогу на виборах мера в 2010 році. До цього Арсен Борисович очолював Харківську облдержадміністрацію. Аваков залишався одним з головних противаг Кернеса. У 2015 році покійний мер Харкова звинуватив Авакова в замаху на його життя. Саме ексміністру внутрішніх справ приписують перемогу над "російською весною" у Харкові ще в зародку в 2014 році. Арсен Аваков також заявив, що Кернес був причетний до спроби створити "ХНР", але вчасно одумався.

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Нагадаємо, що кандидат у мери Харкова Ігор Терехов, який працював у команді Кернеса, раніше був заступником Арсена Авакова в Харківській ОДА.

До слова, саме Авакова, а не Терехова Михайло Добкін вважає своїм головним конкурентом на майбутніх виборах.

"Є ставленики команди Авакова, але я їх не вважаю конкурентами. Головним конкурентом я, скоріше, вважаю самого Арсена Борисовича. Він має до Харкова відношення за великою кількістю років, які він тут прожив, пропрацював. Він для Харкова людина відома, і вплив його великий. Тому боротися буду з ним", – заявив Добкін.

Ігор Котвицький

Ігор Котвицький – давній товариш та партнер по бізнесу Арсена Авакова. Фото: колаж "Сьогодні"

Ігор Котвицький – близький друг і бізнес-партнер Арсена Авакова. Разом з ексглавою МВС був у партії "Народний фронт", був депутатом. Сам Аваков відгукується про нього так: "Мій давній товариш, з яким ми довгий час разом і який був зі мною в різних ситуаціях". Котвицький також керував харківським бізнесом ексміністра внутрішніх справ. У тому числі під контролем бізнес-партнера Авакова були газові компанії.

Павло Фукс

Павло Фукс – друг та соратник Генадія Кернеса. У сфері інтересів Фукса – нерухомість, банківський бізнес, нафтова галузь. Фото: колаж "Сьогодні"

Павло Фукс – друг дитинства і соратник Геннадія Кернеса. В кінці 2000-х він вважався одним з найвпливовіших московських девелоперів. Портфель його компанії MosCityGroup становив близько 7 млн кв. м. Але через проблеми з боргами Фукс до середини 2010-х був змушений продати російські активи і повернутися в Україну. Сьогодні в Росії його звинувачують у розкраданні грошей пайовиків під час будівництва двох житлових комплексів, а в Казахстані підозрюють у розкраданні коштів у БТА-Банку. В Україні РНБО ввела проти Фукса санкції через причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин. У сферу інтересів Павла Фукса в Україні входять також банківський бізнес і нафтова галузь.

Як заявив сам Фукс, на виборах мера Харкова він буде підтримувати і голосувати за Терехова. Свій вибір він пояснив тим, що Кернес і так фактично делегував Терехову частину своїх повноважень.

Олександр Фельдман

Олександр Фельдман є власником харківського ринку "Барабашово", через який у нього був конфлікт з Кернесом. Фото: колаж "Сьогодні"

Бізнесмен Олександр Фельдман, як і Кернес, має майже стовідсоткову впізнаваність у Харкові і низький персональний антирейтинг. Він заявляв про мерські амбіції ще в 2015-му, але так і не наважився йти проти Кернеса. У 2013 році Фельдман потрапив до рейтингу 100 найбагатших українців за версією журналу Forbes, зайнявши 35-те місце зі статком 287 млн дол.

Фельдман володіє групою компаній АВЕК, що займається нерухомістю. Йому належать торгові і торгово-офісні комплекси і центри в Харкові: "Новосалтівський", AvePlaza, PlatinumPlaza, "Портал", "Портал 2", Radio city, Levada city, Сумський ринок, маркет "23-тє серпня". Також він є власником харківського ринку "Барабашово" (найбільшого в Європі), на території якого працюють понад 60 тис. людей.

Саме "Барабашово" став каменем спотикання між Кернесом і Фельдманом. Тодішній міський голова мав намір знести ринок через конфлікт щодо ділянки землі. У мерії було переконання, що замість ринку там має проходити нова дорога. Після смерті Кернеса Фельдман зробив ставку на Михайла Добкіна, заявивши, що на виборах харківського міського голови підтримує його кандидатуру.

Ігор Райнін

Ексглава адміністрації президента Порошенка Ігор Райнін приєднався до ОПЗЖ та зблизився з Кернесом. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній глава Харківської ОДА та адміністрації президента Порошенка Ігор Райнін зміг знайти спільну мову з Кернесом. Після того, як президентом став Володимир Зеленський, Райнін покинув Порошенка, приєднався до ОТЗЖ і став головою обласної організації партії. В коаліції з Медведчуком, Бойком і Кернесом Райнін протистояв призначеному Зеленським губернатору Харківської області Олексію Кучеру.

На виборах у Райніна була своя гра. Політик намагався висунути від ОТЗЖ наближену до себе колишню главу Харківської ОДА Юлію Світличну. Однак в "Опозиційній платформі – За життя" вирішили підтримати Михайла Добкіна.

Юлія Світлична

Юлія Світлична підтримує зв'язок з Райніним, що робить її однією з найбільш впливових фігур у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Ексгубернатор Харківської області і чинний нардеп Юлія Світлична на державній службі вже 15 років. Причому просування по службовій драбині відбувалося чи не наполеонівськими темпами. З 2006 по 2016-й Світлична пройшла шлях від головного спеціаліста до губернатора, а після відставки стала нардепом. Влітку 2015 року Світлична, яка перебувала на той момент на посаді заступника губернатора Ігоря Райніна, стала фігуранткою скандалу. ЗМІ опублікували інтимне листування голови ОДА зі своєю підлеглою. У серпні 2016 року, після того як Райнін сів у крісло глави Адміністрації президента, саме Світличну призначили в.о. глави ХОДА. Світлична підтримує зв'язок з Райніним, що робить її однією з найбільш впливових фігур у Харкові. Ймовірно, інтереси Світличної та Райніна в Харкові збігаються і підтримувати вони будуть одного кандидата.

Віталій Хомутинник

Віталій Хомутинник народився в Макіївці, але його діяльність багато в чому пов'язана з Харковом. Фото: колаж "Сьогодні"

Екснардеп Віталій Хомутинник народився в Макіївці Донецької області, але його політична діяльність багато в чому пов'язана з Харковом. Хомутинник почав займатися бізнесом в 15 років. За його словами, він був "човником" і возив в Україну джинси і пуховики з Туреччини, Угорщини та ОАЕ. У 26 він вже був наймолодшим нардепом.

Довгий час був близький до Партії регіонів. А після падіння режиму Януковича став новим партнером Ігоря Коломойського. У 2020 році статок Хомутинника оцінювався в 311 млн доларів. Він також придбав активи в агросекторі, 7% акцій найбільшого виробника соняшникової олії у світі і має газовий бізнес.

У Харкові Віталій Хомутинник мав добрі стосунки з Геннадієм Кернесом. Кого підтримає Хомутинник на виборах мера Харкова, поки невідомо.

Володимир Скоробагач

Володимир Скоробагач входить в орбіту впливу Віталія Хомутинника і мав добрі стосунки з Кернесом. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат Харківської облради від ОПЗЖ Володимир Скоробагач входить в орбіту впливу Віталія Хомутинника. Також мав добрі стосунки з покійним міським головою Харкова. У 2020 році обраний за списком від "ОПЗЖ" депутатом Харківської обласної ради.

Олександр Ярославський

Олександр Ярославський – частина бізнесу підприємця зав'язана на тендерах у Харкові, де перемагають його компанії. Фото: колаж "Сьогодні"

Олександр Ярославський – важкоатлет у харківських бізнес-колах. У 2016 році, за версією Forbes, увійшов до першої десятки найбагатших людей країни. Ярославський володіє однією з найбільш потужних бізнес-груп України DCH, що включає банки, заводи, гірничодобувні підприємства, девелоперські компанії, об'єкти нерухомості. Бізнес-імперія Ярославського багато в чому пов'язана з Харковом.

Зокрема, Ярославський брав участь у реконструкції харківського аеропорту, побудував у Харкові перший готель класу люкс Kharkiv Palace, викупив контрольний пакет акцій легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ).

Мав конфлікт з Кернесом, але до смерті харківського голови вони все ж встигли налагодити стосунки. Частина бізнесу Ярославського зав'язана серед іншого на тендерах у Харкові, де перемагають його компанії. При Терехові як в.о. мера глобальних змін не відбулося.

Олександр Давтян

Олександр Давтян володіє трьома готелями та популярним у Харкові телеканалом Simon. Фото: колаж "Сьогодні"

Олександр Давтян – бізнесмен і місцевий медіамагнат. Володіє одним з найпопулярніших медіа в Харкові – телекомпанією Simon. Також Давтян володіє великою інвестиційною групою DAD, в яку входять готелі "Харків", "Палас", "Інтернаціональ". Дружить з Ігорем Райніним з "ОПЗЖ".

Євген Мураєв

Євген Мураєв – колишній член Партії регіонів та чинний лідер партії "Наші". Володіє телеканалом "Наш". Фото: колаж "Сьогодні"

Євген Мураєв – депутат Верховної Ради VII і VIII скликання, депутат Харківської обласної ради двох скликань. Колишній член Партії регіонів і колишній глава політради партії "За життя". Лідер партії "Наші" і власник телеканалу "Наш".

Мураєв називав себе симпатиком Геннадія Кернеса. Вони разом очолювали список "Опозиційного блоку" на виборах 2019 року. Кернес просував дружину Мураєва у перші заступники голови облради. Мураєв був серед політиків, які провели церемонію прощання з Кернесом. Кого підтримає Мураєв на виборах мера Харкова, політик поки не повідомляв.

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, майже двохмільйонний Харків обиратиме нового мера. З новим главою харків'яни отримають і нових, а можливо старих тіньових господарів міста.

Раніше сайт "Сьогодні" вивчив передвиборчу діяльність Ігоря Терехова і з'ясував, як кандидат проводить агітаційну роботу, хто становить його електорат і на що претендент робить ставки.

Також ми розповідаємо, як Михайло Добкін планує перемагати за рахунок проблем з коронавірусом і колишньої дружби з Геннадієм Кернесом.

Крім того, ми з'ясовували, чому пропрезидентська партія проігнорувала змагання за крісло голови Харкова і чи були шанси у "Слуги народу" здобути перемогу на виборах.