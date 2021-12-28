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Хто найгірше працював у Раді в 2021 році – топ-25 депутатів

Сергій Мартинець
28 грудня, 17:35
Один із нардепів взагалі жодного разу не проголосував цього року

Деякі депутати проігнорували роботу. Колаж "Сьогодні"

У 2021 році 24 народні депутати фактично не голосували на пленарних засіданнях Верховної Ради – пропустили 90% засідань, а один взагалі відзначився тим, що не голосував жодного разу. Про це повідомляє Комітет виборців України

Загалом у 2021 році було проведено 5681 голосування. Один народний депутат не проголосував жодного разу – це Тарас Козак з "Опозиційної платформи – За життя". Воно й не дивно: Козак не в Україні й перебуває у розшуку.

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Далі рейтинг прогульників має такий вигляд:

  • Олесь Довгий взяв участь у 0,23% голосувань;
  • Вадим Столар – 0,56%;
  • Федір Христенко – 0,99%;
  • Юрій Солод – 0,99%;
  • Вадим Рабінович – 1%;
  • Сергій Льовочкін – 1%;
  • Сергій Ларін – 1%;
  • Ігор Абрамович – 1%;
  • Ренат Кузьмін – 1%,
  • Степан Івахів – 1%;
  • Віктор Медведчук – 3%;
  • Андрій Деркач – 3%;
  • Олександр Фельдман – 3%;
  • Юрій Бойко – 3%;
  • Олександр Дубінський – 4%;
  • Дмитро Шенцев – 4%;
  • Олександр Пузанов – 4%;
  • Юлія Льовочкіна – 5%;
  • Ігор Палиця – 6%;
  • Антон Яценко – 8%;
  • Ігор Кісільов – 9%;
  • Віталій Борт – 9%;
  • Григорій Суркіс – 10%;
  • Олександр Герега – 10%.

Найактивніше протягом року голосували депутати від "Слуги народу" (83%) та "Європейської солідарності" (80%).

"Частина народних депутатів фактично саботувала голосування Верховної Ради в 2021 році, не голосуючи ані за, ані проти чи "утримався". Така поведінка підриває довіру до діяльності парламенту і суперечить принципам роботи депутата. У ВР IX скликання було введено систему штрафів, які накладаються на депутата в разі неучасті в голосуваннях. Однак на практиці це мало змінило ситуацію і не вирішило головну проблему", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

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