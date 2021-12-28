Хто найгірше працював у Раді в 2021 році – топ-25 депутатів

Деякі депутати проігнорували роботу. Колаж "Сьогодні"

У 2021 році 24 народні депутати фактично не голосували на пленарних засіданнях Верховної Ради – пропустили 90% засідань, а один взагалі відзначився тим, що не голосував жодного разу. Про це повідомляє Комітет виборців України

Загалом у 2021 році було проведено 5681 голосування. Один народний депутат не проголосував жодного разу – це Тарас Козак з "Опозиційної платформи – За життя". Воно й не дивно: Козак не в Україні й перебуває у розшуку.

Реклама

Далі рейтинг прогульників має такий вигляд:

Олесь Довгий взяв участь у 0,23% голосувань;

Вадим Столар – 0,56%;

Федір Христенко – 0,99%;

Юрій Солод – 0,99%;

Вадим Рабінович – 1%;

Сергій Льовочкін – 1%;

Сергій Ларін – 1%;

Ігор Абрамович – 1%;

Ренат Кузьмін – 1%,

Степан Івахів – 1%;

Віктор Медведчук – 3%;

Андрій Деркач – 3%;

Олександр Фельдман – 3%;

Юрій Бойко – 3%;

Олександр Дубінський – 4%;

Дмитро Шенцев – 4%;

Олександр Пузанов – 4%;

Юлія Льовочкіна – 5%;

Ігор Палиця – 6%;

Антон Яценко – 8%;

Ігор Кісільов – 9%;

Віталій Борт – 9%;

Григорій Суркіс – 10%;

Олександр Герега – 10%.

Найактивніше протягом року голосували депутати від "Слуги народу" (83%) та "Європейської солідарності" (80%).

"Частина народних депутатів фактично саботувала голосування Верховної Ради в 2021 році, не голосуючи ані за, ані проти чи "утримався". Така поведінка підриває довіру до діяльності парламенту і суперечить принципам роботи депутата. У ВР IX скликання було введено систему штрафів, які накладаються на депутата в разі неучасті в голосуваннях. Однак на практиці це мало змінило ситуацію і не вирішило головну проблему", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Реклама

Покарання для депутатів