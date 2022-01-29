"Крути – це про сьогодні": Яценюк вшанував героїв України

Арсеній Яценюк. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк вшанував пам'ять Героїв Крут.

"У зв'язку з цією історичною подією згадалося, як місяць тому Путін збрехав на весь світ, начебто "Україну створив Ленін". Чергове марення хворої імперської свідомості. Саме в День пам'яті Героїв Крут є привід сказати, що Ленін, так само, як Путін сьогодні, надсилав своїх головорізів, щоб знищити незалежну Україну. І отримав відчайдушний героїчний опір захисників нашої державності", – сказав політик.

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Яценюк наголосив, що Україну створили герої. Серед них кількасот квітів нашої нації, які понад сто років тому біля невеликого села Крути за 130 кілометрів від Києва зупинили російський наступ.

"Україну створюють сучасні герої, з 2014 року захищаючи Україну від російського навіженого окупанта. Крути – це про сьогодні. Вічна пам'ять героям, чий приклад жертовності та любові до власної країни житиме і надихатиме українців захищати власну державу. І нехай пеклом горить земля під ногами російського загарбника", – підсумував він.