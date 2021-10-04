"Крутий був хлопець": Зеленський зустрівся з батьками Кузьми Скрябіна (фото)

Зеленський з рідними Кузьми. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський зустрівся на Банковій із батьками відомого українського музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) і передав їм орден Героя України.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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Указ про присвоєння звання "Герой України" президент підписав ще 17 серпня 2020 року, відзначивши його видатні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва та громадську діяльність.

Зеленський із рідними Кузьми. Фото: president.gov.ua

В Офіс президента прийшли батько, мати, вдова і дочка Кузьми, орден Зеленський вручив главі сімейства.

"Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості", – сказав глава держави.

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Президент вручив орден батькові Кузьми. Фото: president.gov.ua

Батько Андрія Кузьменка Віктор подякував президенту за велику увагу до пам'яті його сина.

"Дякую вам за добру пам’ять про нашого сина Кузьму Скрябіна. Бажаю вам міцного здоров’я та наснаги у вашій державницькій роботі", – сказав він.

Смерть Кузьми Скрябіна

Він не дожив до свого ювілею три з половиною роки – він трагічно загинув у ДТП в районі села Лозуватка Дніпропетровської області 2 лютого 1915 року. Позашляховик співака зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм Андрій Кузьменко помер на місці.

Підполковник міліції Ігор Тарнапович, якому було доручено розслідувати справу про трагічну загибель в автокатастрофі 2 лютого на автодорозі Кривий Ріг – Кіровоград Кузьми Скрябіна, розповів, що в останню секунду перед зіткненням Андрій закричав.

17 серпня 2021 року Скрябіну виповнилося б 53 роки. Ми зібрали кращі пісні і цитати Кузьми.