Канцелярія Королеви справно шле листи / Колаж "Сьогодні"
Учні Малої академії наук окупованого Росією Севастополя похвалилися листом, яке прийшло до них з Лондона з Букінгемського палацу від імені королеви Великобританії Єлизавети II. На конверті стоїть адреса "Росія, Севастополь".
Про це з'явилася публікація в групі Малої академії "ВКонтакте" .
Відповідь
Лист прийшов у відповідь на послання, яке цього літа учні творчого об'єднання "Цікава англійська" і викладач Олена Залещук направила королеві Єлизаветі II.
Севастопольським школярам на прохання Єлизавети II відповіла фрейліна королеви. Вона написала, що Її Величності було приємно дізнатися, з яким задоволенням севастопольський педагог вчить дітей англійської мови.
"Королева люб'язно подякувала за лист і доклала буклети з цікавою інформацією про себе і свою сім'ю, яку педагог і діти обов'язково пройдуть на занятті", – розповіли в Малій академії наук.
Тепер там учні складають лист принцу Вільяму і Кейт Міддлтон.
Офіційна позиція Лондона
- Офіційно Велика Британія не визнає окупацію Росією українського півострова Крим.
- В останньому зверненні посольства Сполученого Королівства сказано: "Минуло 7 років, як Росія незаконно анексувала український півострів Крим, принісши регіону величезні людські втрати. Велика Британія закликає Росію виконати свої юридичні зобов'язання і припинити незаконний контроль над Кримом" , – йдеться в заяві.
- Раніше уряд Великобританії закликав Росію звільнити всіх українців, яких незаконно утримують в окупованому Криму і на території РФ.