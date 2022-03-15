Корнієнко розповів, скільки депутатів Ради "утекли" від війни за кордон

Корнієнко назвав кількість депутатів, які втекли з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 15 березня близько 20 народних депутатів України перебувають за кордоном. Причому від війни втекли нардепи з проросійськими поглядами

Про це заявив перший заступник речника Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі каналу "Україна 24".

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"Є різні цифри, не буду зараз конкретизувати... Близько 20 народних депутатів не в Україні. Скажімо так... це депутати, які до цього мали свої непатріотичні прояви, голосування і так далі", – сказав він.

Крім того, зараз дев'ять депутатів перебувають у відрядженні у Раді Європи.

Корнієнко додав, що Служба безпеки України подбає зокрема і про нардепів-зрадників, як тільки закон про колаборантів набуде чинності.

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Що за закон про колаборантів?

3 березня Верховна Рада України ухвалила закони, що стосуються колабораційної діяльності:

Законом №5144 пропонувалося доповнити ККУ статтею 111-1 "Колобораційна діяльність". Каратимуть за співпрацю з країною-агресором, його окупаційною адміністрацією та/або його збройними чи воєнізованими формуваннями. Зокрема, йшлося про зміни до статті 55 ККУ – обмеження доступу до зайняття посад, до посад, пов'язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, терміном на 15 років .

. У законі №5143 пропонувалося дозволити ліквідувати політичні партії, членів яких засудили за колабораціонізм. Також передбачалася можливість ліквідації юросіб, якщо їх уповноважені особи засуджені за колабораціонізм.

Окрім цього, засудженим за колабораціонізм хочуть заборонити бути членами виборчкомів, офіційними спостерігачами, представниками кандидата на пост президента України в ЦВК, довіреними особами кандидата в президенти, кандидатами на місцевих виборах тощо.