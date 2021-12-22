Кінець пандемії COVID-19: ВООЗ назвала дату

Тедрос Аданом вірить у світле майбутнє / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Всесвітній Організації охорони здоров'я дуже сподіваються, що наступний рік стане роком закінчення пандемії коронавірусу.

Таку надію дав світові генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус на сторінці організації у Twitter.

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Надія

"2022 рік має стати кінцем пандемії коронавірусу. Але він також має стати початком чогось ще – нової ери солідарності", – заявив Гебреїсус.

Голова ВООЗ також заявив, що рік, який минає, дав нам багато надії на те, що ми зможемо найближчим часом перемогти коронавірус.

"Кінець року – це завжди можливість озирнутися і подивитися вперед. Озираючись назад, можна сказати, що 2021 рік дав нам багато приводів для надії. Наука надала цю надію у вигляді вакцин, які, безсумнівно, цього року врятували безліч життів", – резюмував лікар Тедрос.

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Ситуація із пандемією