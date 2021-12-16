Коли Україна вступить до НАТО? Кулеба сказав, що відповіли в Альянсі

Кулеба розповів про переговори Зеленського зі Столтенбергом. Колаж "Сьогодні"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським відмовився назвати рік, коли Україну приймуть до Альянсу. Про це розповів у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, українська делегація на чолі з президентом залишилася задоволеною переговорами у Брюсселі, але відповіді на головне питання так і не отримала.
"Єдиний недолік: рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали, хоч ми питали. Але абсолютно чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО, відбуватиметься між Україною та НАТО. Це ключове. Це відповідь на всі російські закиди та абсурдні вимоги", – сказав Кулеба.
Зеленський у штаб-квартирі НАТО
- Сьогодні у Брюсселі президент України зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили і перспективи членства нашої країни в Альянсі, і війська РФ поблизу українських кордонів. Зеленський звернувся до НАТО через загрозу Росії.
- Також Зеленський оцінив наслідки великої війни з РФ. Він зазначив, що хоч Україна і не в Альянсі, але саме вона зараз є форпостом між західним світом та Росією.
- У свою чергу Столтенберг зробив жорстку заяву стосовно Росії. Він зазначив, що саме РФ є агресором та країною, яка вкрала чужі території.