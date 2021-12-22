Коли обговорять ультиматум Путіна щодо України – у США та РФ назвали терміни

Вашингтон та Москва готуються до скорих переговорів. Колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що переговори щодо російського ультиматуму щодо нерозширення НАТО, зокрема і в Україну, розпочнуться на початку січня.

Про це він сказав на пресконференції, пише Європейська правда.

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Йшлося про нинішній діалог між Вашингтоном і Москвою щодо стратегічної стабільності, і про переговори в рамках Ради Росія – НАТО та ОБСЄ.

"Ми готові співпрацювати дипломатично через кілька каналів. Я думаю, що ви побачите відносно рано в новорічному періоді взаємодії у всіх цих сферах, щоб побачити, чи зможемо ми дипломатично просунутися стосовно розбіжностей", – сказав Блінкен.

При цьому держсекретар попередив Росію про масштабні наслідки, якщо Кремль розпочне нову агресію проти України.

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Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відзначив, що відбулася серія переговорів зовнішньополітичних помічників президентів Росії та США. Він підтвердив, що наступний раунд переговорів відбудеться у січні.

"Узгоджено організаційні модальності подальшої роботи. Зумовлено, що на початку наступного року першим раундом має бути двосторонній контакт між нашими та американськими переговірниками. Після чого ми плануємо в найближчому майбутньому, теж у січні хочемо це зробити, задіяти переговорний майданчик і для другого документа – проєкту угоди між РФ і країнами НАТО", – сказав російський міністр.

Вимоги РФ щодо НАТО

У грудні Росія опублікувала проєкт договору зі США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.

У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику.