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Киву затримали просто посеред траси (фото)

Сергій Мартинець
1 листопада, 14:24
Скандальний нардеп запевняє, що поліцейські зупинили його на дорозі, щоб заробити грошей

Народного депутата Іллю Киву затримали на дорозі – силовики зупинили автомобіль для вручення підозри. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Київ. Столичне шосе. За участі спецназу затримали Киву, депутата та академіка. Кажуть, вручають підозру", – йдеться у повідомленні.

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Поліція зупинила нардепа. Фото: dtp.kiev.ua

Сам Ілля Кива підтвердив PavlovskyNEWS інформацію про своє затримання, хоча стверджує, що жодної підозри в держзраді не отримував, а продовжує перебувати на місці затримання, щоб дочекатися адвоката.

Киву ловили для вручення підозри? Фото: PavlovskyNEWS

Нардеп пояснив, що його машину зупинили патрульні "за порушення, якого не було, щоб заробити грошей". За словами Киви, поліцейські не знали, що він перебуває в автомобілі.

Редакція "Сьогодні" намагалася зв'язатися з депутатом, але у Киви вимкнутий телефон.

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Підозра для Киви

  • Проти депутата Верховної Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада" за фактом теплого привітання президента Росії Володимира Путіна з днем народження 7 жовтня. Нагадаємо, нардеп побажав Путіну Божого благословення.
  • А ось сам Кива заявив у відповідь, що наступного року вся Верховна Рада вітатиме Путіна та святкуватиме день інавгурації Лукашенка.