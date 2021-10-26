"Кива – контужений, він під опікою" – Рабінович відверто розповів про депутата "ОПЗЖ"

Стало відомо, чому Киву цінують в "ОПЗЖ" / Фото: Колаж: Сьогодні
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович вважає Іллю Киву чесною та правильною людиною, тому і захищає.Про це політик розповів в ефірі телеканалу Україна 24, коментуючи виключення із фракції свого колеги.
За його словами, "Кива перебуває під його опікою, тому ніхто йому нічого не зробить".
Також політик зазначив, що Кива – "один із найцінніших людей в партії "ОПЗЖ".
"Кива людина, яка воювала, контужена. Він був затятим прихильником будь-якої війни. І те, що він говорив, я можу прочитати вам. Це людина, яка пройшла усвідомлення".
Рабінович підкреслив також, що його колега надто емоційний, проте він його захищатиме за будь-якої ситуації.
"Те, що він – людина нервова, імпульсивна, дуже чесна, – так, це сьогодні не цінується ніким. Те, що вона може сказати щось не те, – буває. Ви мене вибачте, Кива – відкрита і чесна людина, і я його захищав і захищатиму", – розповів він.
Історія з "виключенням" Киви з ОПЗЖ
- 21 жовтня Кива заявив журналістам, що його виключили із партії. За його словами, мовляв, голова полтавської обласної організації ОПЗЖ Олег Сазонов скликав конференцію, де нібито було ухвалено відповідне рішення.
- Сам нардеп після таких новин розповідав, що він міг не влаштовувати політсилу, наприклад, своїми скандальними висловлюваннями, зокрема вітанням Путіна.
- Не минуло й години, як у керівництві партії заявили, що це все фейк – співголови ОПЗЖ Бойко та Рабінович спростували виключення Киви.
Скандали з Кивою
- Нещодавно у відповідь на спецоперацію СБУ з нейтралізації "силового центру" проросійського громадського об'єднання, яке контролював Кива, народний депутат України обізвав спецслужби "бл*дями".
- Влітку Кива привітав українців із Днем молоді у "радянській" шапці із зіркою.
- А трохи раніше Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі" .
- 7 жовтня він привітав Путіна з днем народження, назвавши його захисником моралі та віри.
- 9 жовтня Кива влаштував суперечку з бійцями ЗСУ з передової. Він здивувався, що військові звернулися до нього не за статутом.
- 15 жовтня Кива влаштував стрілянину через Бандеру.