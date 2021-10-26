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"Кива – контужений, він під опікою" – Рабінович відверто розповів про депутата "ОПЗЖ"

Наталія Магдик
26 жовтня, 12:57
Для Рабіновича Кива один із найцінніших людей для партії

Стало відомо, чому Киву цінують в "ОПЗЖ" / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович вважає Іллю Киву чесною та правильною людиною, тому і захищає.Про це політик розповів в ефірі телеканалу Україна 24, коментуючи виключення із фракції свого колеги.

За його словами, "Кива перебуває під його опікою, тому ніхто йому нічого не зробить".

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Також політик зазначив, що Кива – "один із найцінніших людей в партії "ОПЗЖ".

"Кива людина, яка воювала, контужена. Він був затятим прихильником будь-якої війни. І те, що він говорив, я можу прочитати вам. Це людина, яка пройшла усвідомлення".

Рабінович підкреслив також, що його колега надто емоційний, проте він його захищатиме за будь-якої ситуації.

"Те, що він – людина нервова, імпульсивна, дуже чесна, – так, це сьогодні не цінується ніким. Те, що вона може сказати щось не те, – буває. Ви мене вибачте, Кива – відкрита і чесна людина, і я його захищав і захищатиму", – розповів він.

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Історія з "виключенням" Киви з ОПЗЖ

  • 21 жовтня Кива заявив журналістам, що його виключили із партії. За його словами, мовляв, голова полтавської обласної організації ОПЗЖ Олег Сазонов скликав конференцію, де нібито було ухвалено відповідне рішення.
  • Сам нардеп після таких новин розповідав, що він міг не влаштовувати політсилу, наприклад, своїми скандальними висловлюваннями, зокрема вітанням Путіна.
  • Не минуло й години, як у керівництві партії заявили, що це все фейк – співголови ОПЗЖ Бойко та Рабінович спростували виключення Киви.

Скандали з Кивою

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