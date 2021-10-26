"Кива – контужений, він під опікою" – Рабінович відверто розповів про депутата "ОПЗЖ"

Стало відомо, чому Киву цінують в "ОПЗЖ" / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович вважає Іллю Киву чесною та правильною людиною, тому і захищає.Про це політик розповів в ефірі телеканалу Україна 24, коментуючи виключення із фракції свого колеги.

За його словами, "Кива перебуває під його опікою, тому ніхто йому нічого не зробить".

Реклама

Також політик зазначив, що Кива – "один із найцінніших людей в партії "ОПЗЖ".

"Кива людина, яка воювала, контужена. Він був затятим прихильником будь-якої війни. І те, що він говорив, я можу прочитати вам. Це людина, яка пройшла усвідомлення".

Рабінович підкреслив також, що його колега надто емоційний, проте він його захищатиме за будь-якої ситуації.

"Те, що він – людина нервова, імпульсивна, дуже чесна, – так, це сьогодні не цінується ніким. Те, що вона може сказати щось не те, – буває. Ви мене вибачте, Кива – відкрита і чесна людина, і я його захищав і захищатиму", – розповів він.

Реклама

Історія з "виключенням" Киви з ОПЗЖ

21 жовтня Кива заявив журналістам, що його виключили із партії. За його словами, мовляв, голова полтавської обласної організації ОПЗЖ Олег Сазонов скликав конференцію, де нібито було ухвалено відповідне рішення.

Сам нардеп після таких новин розповідав, що він міг не влаштовувати політсилу, наприклад, своїми скандальними висловлюваннями, зокрема вітанням Путіна.

Не минуло й години, як у керівництві партії заявили, що це все фейк – співголови ОПЗЖ Бойко та Рабінович спростували виключення Киви.

Скандали з Кивою