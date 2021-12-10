Київ можуть накрити 300 ракет: генерал назвав найстрашнішу зброю РФ

"Іскандер" - сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Фото: колаж "Сьогодні"

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, який займався темою ППО в керівництві Повітряних сил та Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), розповів, що зараз Російська Федерація тримає бригаду ракетних комплексів "Іскандер" поблизу українських кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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"Російська бригада "Іскандерів" поставлена до кордону і один дивізіон висунуто так, щоб накривати столицю Київ. Бригада може дати залп одномоментний 300 ракетами – на Київ та інші важливі об'єкти. Ось такий стан речей", – сказав Романенко.

Зазначається, що Україна не має в своєму розпорядженні зброї, щоб протистояти даним російським балістичним ракетам. У Збройних силах України снаряди для далекобійного зенітно-ракетного комплексу просто відсутні.

"Тих ракет, які теоретично могли б наздогнати "Іскандер", у нас на озброєнні немає. Це серйозна та болісна для нас річ", – йдеться у повідомленні.

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Також Росія, на думку генерал-лейтенанта, стала на заваді тому, щоб Україна створила власний аналог "Іскандера" – оперативно-тактичний комплекс "Сапсан". Він міг стати зброєю стримування противника. Його розробку було розпочато за президента Віктора Ющенка і екстрено "зупинилася" за Віктора Януковича. Романенко запевнив, що це було зроблено після візиту до Росії тодішнього міністра оборони Михайла Єжеля.

Загроза "Іскандерів"