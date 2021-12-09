КДБ керував захопленням літака Ryanair – зізнання білоруського диспетчера

Олег Галегов. Фото: колаж "Сьогодні"
Колишній авіадиспетчер Мінського аеропорту Олег Галегов, щовлітку втік до Польщі, розповів владі свою версію того, що відбувався під час екстреної посадки літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.
Про це повідомляє газета The New York Times.
З моменту своєї втечі Галегов надав докладні докази того, що літак Ryanair був націлений на фальшиву загрозу вибуху бомби в межах операції з упіймання Протасевича, організованої білоруською спецслужбою.
Прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин повідомив, про що розповів безпосередній свідок подій.
"У диспетчерській був офіцер КДБ Білорусі, який у вирішальний момент взяв під контроль авіадиспетчерську службу. Під час захоплення літака цей офіцер підтримував безперервний телефонний контакт із кимось, кому він повідомляв про те, що зараз відбувається з літаком", – повідомив Жарин.
Під час події авіадиспетчеру довелося повідомити пілоту літака, що на борту бомба і що льотчикам слід перервати рейс до Вільнюса і посадити лайнер у Мінську задля безпеки.
Свідчення авіадиспетчера допоможуть польській прокуратурі підготувати звинувачення проти білоруських офіційних осіб для судового розгляду, зазначає видання.
Літак Boeing-737, пілотів якого змусили здійснити посадку в Мінську, був зареєстрований у Польщі та перебував в експлуатації польської філії ірландської авіакомпанії Ryanair, пише New York Times.
Влітку "Наша Ніва" повідомила, що Олег Галегов пішов у відпустку. За даними видання, його розшукував відділ кадрів держкомпанії "Бєлаеронавігація". Після зникнення авіадиспетчер видалив усі свої акаунти у соцмережах.
Затримання Сапеги та Протасевича
- У неділю, 23 травня 2021 року, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли нібито про мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і це все заради арешту ексголовреда NEXTA Романа Протасевича. Також було затримано його дівчину. Пізніше його та дівчину перевели із СІЗО під домашній арешт.
- За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.
- Пізніше в Мережі з'явилося відео із "зізнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі" та публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.