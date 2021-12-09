КДБ керував захопленням літака Ryanair – зізнання білоруського диспетчера

Олег Галегов. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній авіадиспетчер Мінського аеропорту Олег Галегов, щовлітку втік до Польщі, розповів владі свою версію того, що відбувався під час екстреної посадки літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

Про це повідомляє газета The New York Times.

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З моменту своєї втечі Галегов надав докладні докази того, що літак Ryanair був націлений на фальшиву загрозу вибуху бомби в межах операції з упіймання Протасевича, організованої білоруською спецслужбою.

Прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин повідомив, про що розповів безпосередній свідок подій.

"У диспетчерській був офіцер КДБ Білорусі, який у вирішальний момент взяв під контроль авіадиспетчерську службу. Під час захоплення літака цей офіцер підтримував безперервний телефонний контакт із кимось, кому він повідомляв про те, що зараз відбувається з літаком", – повідомив Жарин.

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Під час події авіадиспетчеру довелося повідомити пілоту літака, що на борту бомба і що льотчикам слід перервати рейс до Вільнюса і посадити лайнер у Мінську задля безпеки.

Свідчення авіадиспетчера допоможуть польській прокуратурі підготувати звинувачення проти білоруських офіційних осіб для судового розгляду, зазначає видання.

Літак Boeing-737, пілотів якого змусили здійснити посадку в Мінську, був зареєстрований у Польщі та перебував в експлуатації польської філії ірландської авіакомпанії Ryanair, пише New York Times.

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Влітку "Наша Ніва" повідомила, що Олег Галегов пішов у відпустку. За даними видання, його розшукував відділ кадрів держкомпанії "Бєлаеронавігація". Після зникнення авіадиспетчер видалив усі свої акаунти у соцмережах.

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