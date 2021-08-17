Як Україна буде повертати мир на Донбас і в Крим: в Раду подано новий закон

Україна вже зараз готується до майбутнього повернення захоплених Росією територій. Колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт №5844 про засади державної політики перехідного періоду, який спрямований на уніфікацію підходів до деокупації тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, їх реінтеграції і їх жителів, а також подолання наслідків збройної агресії РФ.

Документ опублікований на сайті парламенту.

Документи і громадянство РФ в Криму і на Донбасі – не визнаються

Законопроєкт передбачає, що саме країна-агресор Росія несе відповідальність за наслідки окупації, зокрема порушення прав людини і заподіяння фізичної і моральної шкоди. Україна не несе відповідальності за дії або за прийняті рішення РФ або її окупаційними адміністраціями.

Нормативно-правові акти окупантів не матимуть юридичної сили – вони будуть визнані нікчемними – і не матимуть будь-яких правових наслідків. Нікчемність таких актів не підлягає оскарженню і не може бути скасована.

Примусове або автоматичне набуття українцями на окупованих територіях російського громадянства не визнається.

Під час перехідного періоду заборонена російська або будь-яка інша валюта, крім української.

Депутатам обрубати зв'язки з Росією

Документом пропонується заборонити зв'язки народних депутатів України, депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування з Росією і її державними органами, а також окупаційними адміністраціями. Тобто, депутатам заборонять без дозволу президента вести переговори з агресором про встановлення миру.

Встановлення зв'язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб з окупантами допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України для захисту прав і свобод жителів окупованих територій.

Коли закінчиться війна

Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року. Конфліктний період вважається завершеним в межах населеного пункту (району) з дати закінчення тимчасової окупації.

Факт відсутності російських окупантів на території населеного пункту (району) і встановлення повного контролю України над територією встановлюють міністр оборони, голови СБУ і МВС, подавши спільне подання президенту.

Дату відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону встановлює президент.

Амністія "світить" не всім

Після деокупації територій, під амністію підпадуть ті посібники окупантів, які не вчинили тяжких злочинів.

Ніякої амністії для людей, які вчинили: військові злочини, вбивства, тортури, жорстоко поводилися з людьми, зґвалтування тощо

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Не уникнути кримінальної відповідальності й іноземцям-найманцям посібникам окупантів.



Вибори на Донбасі

Вибори після деокупації можуть бути проведені виключно за українськими законами, а референдум – після проведення виборів.

Вибори можуть бути за умови невтручання Росії у виборчий процес, участі українських партій, висвітлення в ЗМІ та участі спостерігачів (в тому числі міжнародних), і т.п.

Заборонено брати участь у виборах: посібникам окупантів, через яких постраждали або загинули люди (або навіть якщо не постраждали); особам, які входили у вищий керівний склад окупаційних адміністрацій.

Зможуть балотуватися посібники окупантів, які забезпечували життєдіяльність тимчасово окупованих територій і в результаті своєї діяльності вони не завдали навмисної шкоди життю і здоров'ю громадян. Або які примусово працювали на окупантів.

Роззброєння бойовиків

Протягом року з дати деокупації населеного пункту на КПВВ люди можуть добровільно здати поліції зброю, боєприпаси та військову техніку за винагороду або вказати на їх місцезнаходження.

Розмір винагороди, а також порядок використання майна, зданого або знайденого, визначає Кабінет міністрів України.

Що буде на звільненій території

Протягом шести місяців з дати деокупації населеного пункту на його території здійснюються такі заходи:

утворення перехідних державних, міжнародних перехідних або військово-цивільних та військовими адміністрацій;

відновлення обігу національної валюти;

звільнення полонених і незаконно засуджених;

перевірка законності перебування росіян на цій території.

Як будемо відзначати закінчення війни

У Києві з метою вшанування пам'яті жертв збройної агресії Росії проти України буде створено Музей подолання агресії Російської Федерації проти України, філії якого після деокупації зведуть в Донецьку, Луганську, Севастополі та Сімферополі.

Також в цих містах створюються меморіальні комплекси пам'яті жертв війни. У столиці або Київській області буде створено Національне військове меморіальне кладовище.

Буде встановлено Національний день пам'яті жертв збройної агресії РФ проти України, а відзначати його будемо в другу п'ятницю березня.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков раніше розповідав про український підхід до особливого статусу Донбасу. Влада готує для постраждалого регіону економічну стратегію.

Також він прогнозував, що повна реінтеграція Донбасу займе не менше 25 років. Чиновник навів у приклад Хорватію, в якій вже 25 років триває розмінування.