Як стримати Путіна від вторгнення в Україну – у США назвали єдиний спосіб

У США пояснили, як вгамувати Путіна. Колаж "Сьогодні"

Вторгнення Росії в Україну в США вважають дуже ймовірним, якщо проваляться переговори щодо ультиматуму Кремля. Зупинити його зможуть лише страшні санкції.

Про це сказав голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф. The Guardian.

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За його словами, Росію треба переконати в тому, що її чекають великі наслідки за нову агресію проти України.

"Я побоююся, що Путін ймовірно вторгнеться (в Україну. – Ред.). Чесно кажучи, я досі не розумію повної мотивації, чому він зараз це робить, але він безперечно, схоже, налаштований на це, якщо ми не зможемо переконати його у протилежному. Я думаю, що для того, щоб стримати те, що здається дуже ймовірним російським вторгненням в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники мають бути переконані у цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині", – сказав Адам Шифф.

За його словами, санкції потрібно вводити не проти Путіна особисто, а саме секторальні санкції, які вдарять найболючіше по Росії.

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"І я думаю, що ніщо інше, як рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, зупинить його (Путіна. – Ред.)", – додав американський політик.

Вторгненням в Україні Путін підставить сам себе

Глава комітету з розвідки зазначає, що вторгнення Росії в Україну може мати неприємні наслідки для самої Москви, оскільки НАТО стане ще ближчим до кордонів РФ. Буде протилежний ефект тому, чого досягає зараз Путін – нерозширення Альянсу та не розміщення натовських озброєнь поблизу Росії.

"Я також думаю, що потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо вони дійсно вторгнуться (в Україну. – Ред.), це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне далі", – резюмував він.

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Переговори Росія-США-НАТО через Україну