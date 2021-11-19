"Як гопник ломиться через рамку": новий скандал із Камельчуком у Раді (відео)

Камельчук вимагав від охорони довести, що у них немає коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, який відмовився вакцинуватися, влаштував ссо ру із працівником Управління державної охорони у Верховній Раді. Парламентарій вимагав у охорони показати йому ПЛР-тест.

В Інтернеті з'явилось відео.

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"Ні щоб із самого ранку поїхати зробити (ПЛР-тест) і приїхати з ним до ВР, як цивілізована людина. І представник народу своєї країни. Він як останній гопник, проламується через рамку та розштовхує охоронців, прикриваючись депутатським мандатом", – йдеться у повідомленні активістів.

У свою чергу сам нардеп назвав це відвертою брехнею та провокацією від активістів із "Зупини лося".

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"Це сталося 15 листопада, в понеділок, перед Погоджувальною радою. І це навіть інцидентом назвати важко. На вході в профільний комітет (енергетики та ЖКП), охорона 10 хвилин чекала "головного", аби перевірити мій ПЛР-тест. Через це я міг запізнитися на засідання, де, до речі мали розглядати мій законопроект "Про системи накопичення енергії" № 5436-д. Тож, я був зацікавлений пришвидшити охорону. Так і зробив. У підсумку, "головного" все-таки дочекалися і вкотре показавши свій негативний ПЛР-тест, я увійшов до будівлі. Все", – написав Камельчук в Telegram.

Не перший скандал

Камельчук влаштував скандал із блогером під Радою через неправильне паркування дружини.

Також нардеп потрапив у скандал через публікацію про коронавірус. У соцмережі він написав про "смертельну вакцинацію" і "шкоду масок" . Він назвав щеплення від коронавірусу "примусовими" та наголосив, що, посилюючи карантин, український уряд порушує Конституцію.

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Крім того, лікар Євген Комаровський видалив "Слугу народу" Юрія Камельчука зі списку друзів у Facebook, дізнавшись, що той не вірить у жодну вакцину, зокрема, від " вигаданої хвороби COVID-19.