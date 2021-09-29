Кабмін затвердив стратегію деокупації Криму

Денис Шмигаль: "Кримська платформа" - це не разовий захід. Колаж: "Сьогодні"

Уряд затвердив стратегію "деокупації Криму". Відповідне рішення схвалили в середу 29 вересня члени кабінету міністрів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було наголошено, "Кримська платформа" — це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу", – йдеться в повідомленні.

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Шмигаль також додав, що Київ працює з країнами-партнерами в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному

Окупація Криму — пряма загроза ядерної безпеки

Раніше ми повідомляли, що Україна висловила в ООН стурбованість у зв'язку з нарощуванням Росією ядерного потенціалу у тимчасово окупованому Криму. З такою заявою виступив заступник постійного представника при ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї.

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Він нагадав, що Генасамблея ООН у низці резолюцій висловила серйозну стурбованість у зв'язку з продовженням мілітаризації Криму Росією, зокрема розміщенням на півострові засобів доставлення ядерної зброї.

Дії Росії становлять пряму загрозу міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї, підкреслив Вітренко.

Він також нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, підписаний ядерними державами, зокрема РФ, про гарантії безпеки, які надавали Україні в обмін на відмову від ядерної зброї.

"Через два десятиліття Російська Федерація окупувала і намагалася анексувати Кримський півострів, а також розв'язала жахливу за своїми масштабами збройну агресію на сході України", констатував дипломат, зазначивши, що такі гарантії безпеки виявилися неефективними.

Вітренко закликав почати "предметну роботу" Конференції з роззброєння, яка функціонує під егідою ООН в Женеві, і розробити та укласти багатосторонній юридично зобов'язувальний документ про надання гарантій безпеки неядерним державам.