Ізраїль гнівно відреагував на марш на честь Бандери – через що скандал

В Ізраїлі засудили марш на честь Бандери. Колаж "Сьогодні"

Сьогоднішній марш у центрі Києва на честь для народження Степана Бандери обернувся скандалом – через антисемітські гасла деяких учасників була гнівна реакція Ізраїлю. Про це йдеться у заяві ізраїльського посольства в Україні.

Ізраїль вимагає розслідування антисемітських проявів.

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"Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році", – йдеться у повідомленні.

Що це за закон?

У вересні Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії та запобіганню антисемітизму в Україні. На законодавчому рівні визначено поняття "антисемітизм", його основні прояви, встановлено заборону антисемітизму, його прояви та відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.

Одна зі статей закону каже, що публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, вчинені однією особою чи групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання, є проявом антисемітизму.

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Що трапилося на марші?