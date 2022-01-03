Через загрозу вторгнення РФ в Україну з ЄС приїдуть на Донбас

Боррель відвідає Україну 4-6 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідає Україну. Про це повідомляє прес-служба Європейська комісія.

"Його перша закордонна поїздка цього року свідчить про рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням російської військової сили та гібридними діями", – йдеться у повідомленні.

Боррель у супроводі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби відвідає схід України та лінію зіткнення. Після цього буде зустріч у Києві з представниками української влади.

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Україна сама за себе

Борель заявляв, що Україна не може розраховувати на військову підтримку ЄС у разі вторгнення Росії, оскільки підписана Угода про асоціацію не передбачає оборонного союзу. Максимум, чим може допомогти Євросоюз – політична, дипломатична, економічна та фінансова допомога.

Також він заявляв, що стосовно можливої нової ескалації на Донбасі варто сподіватися на краще і готуватися до найгіршого.

За його словами, Росія не виявила жодного прагнення припинити конфлікт в Україні та зберегти територіальну цілісність цієї країни