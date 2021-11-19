Через злив по "вагнерівцях" Україну можуть не взяти до НАТО – заявив Арахамія

"Ми - "дірява" країна" - заявив Арахамія / Колаж "Сегодня"

Історія зі "зливом" офіційних документів зі спецоперації по доставці в Україну групи російських найманців ПВК "Вагнер" може закінчитись тим, що Київ не отримає розширене партнерство з НАТО.

Про це заявив голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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Перспектива

За словами Арахамії, Україна не може домовитися з НАТО про обмін розвідданими саме через регулярні витоки секретної інформації. Мовляв, як із Україною можна ділитися секретною інформацією, якщо вона потім опиняється у журналістів, які викладають це все у вільний доступ.

"Якого хрону всі тут, включаючи мене, обговорюють секретну спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України? Цих операцій, насправді різного роду – їх сотні. Про них ніхто не знає. Якісь успішні, якісь відбуваються із жертвами, десь зриваються операції. Тепер відбувається злив даних, "порохоботка" Яніна Соколова викладає найбільший злив секретної інформації під грифом "цілком секретно" в історії України. Тепер, що відбувається. П'ять років наша країна прагнула до статусу розширеного партнера НАТО. Цей статус дає нам найцінніший ресурс як воюючій країні – доступ до розвідданих країн НАТО. А зараз, у період можливої агресії Росії внутрішніми каналами нам кажуть: "Ми відключимо вам цей доступ. Ви – дірява країна. Все це поширюєте направо і наліво, документи викладаєте", – заявив Арахамія в ефірі.

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Ситуація