Зі "Слуги народу" вийшов черговий депутат

Нардеп, член МФО "Розумна політика" Олег Воронько після свого виступу у Верховній Раді вийшов з фракції "Слуга народу".

Про це повідомив колишній голова Верховної Ради, нардеп Дмитро Разумков, передають "Українські новини".

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"Останньої п'ятниці були обшуки у нього та родичів за абсолютно надуманою справою, притягнутою за вуха, за якою не проходять з обшуками. Просто це спосіб тиску на народного депутата України, який сьогодні вийшов з фракції "Слуга народу", – Заявив ексспікер.

Сам Воронько виступив у ході пленарного засідання Ради з критикою монобільшості. Він заявив, що за два з половиною роки ідеали парламентської більшості зразка 2019 року "різко деградували, аж до кримінального переслідування тих депутатів, які мають сміливість висловлювати незгоду з політикою Банкової".

Історія з обшуками у Воронька

28 січня до нардепа Олега Воронька прийшли з обшуками співробітники ДБР. Обшук у нардепа відбувався у справі про підробку документів, яким займається Державне бюро розслідувань. Слідчі дії проходили за місцем проживання парламентаря та пов'язаних з ним осіб.

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Попередня кваліфікація справи, за даними ДБР:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 ККУ);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ);

введення в оману суду чи іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 ККУ).

Ситуацію прокоментував голова МФО "Розумна політика", ексспікер Дмитро Разумков.

"Їхні звинувачення на його адресу – притягнуті за вуха. Зараз я прямую до нього, інші народні депутати з МФО – теж. Політичні переслідування та діяльність "нового" ДБР – у дії!" – йдеться у повідомленні Разумкова.

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Також він під час виступу у Верховній Раді назвав дії ДБР політичним переслідуванням, а звинувачення на його адресу – "притягнутими за вуха".

"Будете іржати, коли до вас прийдуть з обшуками. Коли до вашого колеги у надуманій справі приходять о 7 ранку додому – це несмішно, це непорядно, це повернення принципів диктатури, узурпації влади та вибіркового правосуддя", – заявив Разумков.

Ексспікер пов'язує обшуки у Воронька з презентацією громадського об'єднання "Розумна політика".

Хто ще йшов зі "Слуги народу"

Нагадаємо, у листопаді 2021 року народний депутат Роман Соха вийшов з партії "Слуга народу" через розбіжності з кадровою політикою президента.

У жовтні фракція "Слуга народу" виключила народного депутата Людмилу Буймістер, яка голосувала проти ухвалення закону про олігархів.

У листопаді 2019 року з фракції було виключено депутатів Ганну Скороход та Антона Полякова.

На початку вересня минулого року зі "Слуги народу" виключили Гео Лероса, який висловлювався проти президента України Володимира Зеленського.

До того ж, Олександра Дубинського у 2021 році виключили з фракції, а пізніше і з партії.

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