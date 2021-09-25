"Іслам – це свобода" – Савченко одягла паранджу і поїхала в Туреччину (фото)

Савченко в Туреччині одягла паранджу / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній депутат Верховної Ради Надія Савченко під час поїздки до Туреччини купила Коран і одягла паранджу. У такому вигляді вона сфотографувалася в соборі Св. Софії в Стамбулі.
Відповідні фото Савченко опублікувала в Facebook.
"У сучасному світі Іслам звично сприймати як релігію пригнічення і утисків прав людини, особливо жінки. Мало хто побачить, що Іслам це релігія простору та волі для душі, духу і віри в Бога – Аллаха", – написала Савченко.
Також колишня нардеп показала Коран, перекладений на українську мову.
Чому Савченко одягла паранджу?
Надія Савченко відповіла коментаторам, які теж задалися цим питанням. Вона пояснила, що "публікація була не про релігію в її духовному сенсі, а про те, як політика сучасного світу використовує релігію в побудові держави".
Вона зазначила, що в Туреччині майже немає християнських храмів. Колись Софія була християнським храмом, але зараз вона перебудована в мечеть. Усе, що свідчило б про християнського часу, закрито фанерою.
"Чим більш однотипна релігія панує в державі, тим об'єднанішою, стійкішою і прогнозованішою вона робить поведінку людей в плані їх моральних цінностей. (...) Віра – це індивідуальний вибір кожної людини, як залишатися людиною в ладу зі своєю совістю і з оточуючим світом. А релігія – це мистецтво керування масами", – сказала Савченко.
Що відомо про Савченко?
- Закінчила Харківський університет повітряних сил за фахом "штурман", має також спеціальність дизайнера-модельєра.
- Служила в ЗСУ, спочатку в залізничних військах і радисткою, пізніше – льотчицею. Брала участь в українській миротворчій місії в Іраку (2004-2005) і АТО (2014 року, у складі добровольчого батальйону "Айдар", де потрапила в полон до бойовиків т. зв. "ЛНР").
- З липня 2014 до травня 2016 – політична ув'язнена в Російській Федерації.
- Була народним депутатом України 8-го скликання. Обрана від ВО "Батьківщина" під 1 номером в списку. Виключена з фракції кінці 2016 року.