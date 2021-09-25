"Іслам – це свобода" – Савченко одягла паранджу і поїхала в Туреччину (фото)

Савченко в Туреччині одягла паранджу / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній депутат Верховної Ради Надія Савченко під час поїздки до Туреччини купила Коран і одягла паранджу. У такому вигляді вона сфотографувалася в соборі Св. Софії в Стамбулі.

Відповідні фото Савченко опублікувала в Facebook.

Реклама

"У сучасному світі Іслам звично сприймати як релігію пригнічення і утисків прав людини, особливо жінки. Мало хто побачить, що Іслам це релігія простору та волі для душі, духу і віри в Бога – Аллаха", – написала Савченко.

Савченко одягла паранджу. Фото з Facebook

Також колишня нардеп показала Коран, перекладений на українську мову.

Савченко купила Коран. Фото з Facebook

Чому Савченко одягла паранджу?

Реклама

Надія Савченко відповіла коментаторам, які теж задалися цим питанням. Вона пояснила, що "публікація була не про релігію в її духовному сенсі, а про те, як політика сучасного світу використовує релігію в побудові держави".

Савченко робила фото біля собору Св. Софії. Колаж "Сегодня"

Вона зазначила, що в Туреччині майже немає християнських храмів. Колись Софія була християнським храмом, але зараз вона перебудована в мечеть. Усе, що свідчило б про християнського часу, закрито фанерою.

"Чим більш однотипна релігія панує в державі, тим об'єднанішою, стійкішою і прогнозованішою вона робить поведінку людей в плані їх моральних цінностей. (...) Віра – це індивідуальний вибір кожної людини, як залишатися людиною в ладу зі своєю совістю і з оточуючим світом. А релігія – це мистецтво керування масами", – сказала Савченко.

Що відомо про Савченко?

Закінчила Харківський університет повітряних сил за фахом "штурман", має також спеціальність дизайнера-модельєра.

Служила в ЗСУ, спочатку в залізничних військах і радисткою, пізніше – льотчицею. Брала участь в українській миротворчій місії в Іраку (2004-2005) і АТО (2014 року, у складі добровольчого батальйону "Айдар", де потрапила в полон до бойовиків т. зв. "ЛНР").

З липня 2014 до травня 2016 – політична ув'язнена в Російській Федерації.

Була народним депутатом України 8-го скликання. Обрана від ВО "Батьківщина" під 1 номером в списку. Виключена з фракції кінці 2016 року.