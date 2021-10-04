Імпічмент? Разумкова спитали про запуск відставки Зеленського у Раді

Зеленський заявив, що Разумков видавав підписні листи на його імпічмент. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, якого монобільшість хоче відправити у відставку, розвіяв чутки про те, що він хоче імпічменту президента Володимира Зеленського.

"Ні, я не планую збирати підписи про імпічмент президента, а процедури, ви знаєте, все виписано чітко в регламенті, як це відбувається. Я ж одні вже видав, мені навіть зараз це згадують, там тільки 60 зібрали", – сказав він під час брифінгу.

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Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що раніше Разумков видав депутатам підписні листи про імпічмент президента, уточнивши, що це було близько пів року тому.

"Набрали вони, правда, 60 людей. Мені здається, це така процедура, окей. Я не можу як президент ображатися або не ображатися. Я не можу дозволити собі таких речей", – сказав президент.

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Відставка Разумкова

Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера .

. Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР .

. Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Дмитра Разумкова. Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало .

. На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".