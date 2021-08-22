"Відіграє важливу роль". Ангела Меркель підтримала "Кримську платформу"

Меркель і Зеленський на брифінгу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в Маріїнському палаці сьогодні почалися переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента України Володимира Зеленського. Глава МЗС Німеччини, як виявилося, не зможе взяти участь у "Кримській платформі".

Про це заявила Меркель на брифінгу з Володимиром Зеленським в Україні.

"Кримська платформа"... відіграє важливу роль. На жаль, наш міністр закордонних справ завтра не зможе прилетіти, але це пов'язано з тим, що ситуація в Афганістані дуже складна. Ми про це говорили, це проблема для України, як говорив пан президент, але для нас теж. Приїде наш міністр економіки та енергетики, і будуть проведені важливі переговори завтра на полях "Кримської платформи", – сказала вона.

Крім того, вона висловила свою повагу тим реформам, які підтримує президент України.

Реклама

"Ми розраховуємо на Німеччину, яку вважаємо одним з ключових наших союзників", – запевнив Володимир Зеленський.

Лідери двох країн мають намір обговорити сьогодні питання двосторонніх відносин та економічної політики, реформи в Україні й виконання Мінських домовленостей.

Меркель в Україні

Наступного дня після візиту, 23 серпня, стартує перший саміт "Кримської платформи". Ще не відомо, чи візьме участь Меркель у святкуванні Дня Незалежності України 24 серпня.

Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс вкотре спробувати переконати німців у недоцільності запуску цього газопроводу.

А самій Меркель на найвищій посаді залишилося недовго – у кінці вересня пройдуть парламентські вибори в Німеччині й буде обраний новий канцлер ФРН.

Раніше ми писали: