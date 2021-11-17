"І сняться їй закати й відкати": нардеп Лабунська задрімала в Раді (відео)

Анжеліка Лабунська відпочила на роботі. Колаж "Сьогодні"
Народна депутатка від "Батьківщини" заснула у сесійній залі під час пленарного засідання парламенту, чим розсмішила користувачів мережі. Відповідне відео в Facebook опублікував фотограф Олександр Гончаров.
На відео можна побачити, як нардеп бореться зі сном – чи законопроєкти не цікаві, чи нудно без бійок і скандалів у сесійній залі, але очі зрадницьки закривалися. Якоїсь миті Лабунська не витримала і задрімала.
Як відреагували у мережі:
"Їй наснився шум дощу, і кроки твої в тумані".
"Що тобі сниться, крейсер "Аврора"?".
"Важка робота".
"І сняться їй закати й відкати".
"Депутат спить, а кошти платників податків на рахунок капають".
Зазначимо, раніше Комітет виборців України опублікував дані, згідно з якими Лабунська у жовтні пропустила понад 90% голосувань Ради. Невже проспала?
Хто така Лабунська і що про неї відомо
- Український політик, юрист, громадська діячка, правозахисниця. Народний депутат України V, VI, VII, IX скликань. Була головою Житомирської обласної ради з 12 листопада 2015 року до 26 вересня 2016-го. 2013 року її називали однією з найбагатших жінок-депутатів.
- А у 2020 році Лабунську в Раді засікли за незвичайним заняттям. Нардеп від "Батьківщини" зовсім занудьгувала при розгляді законопроєкту про ринок землі, і вона під час пленарного засідання грала в ігри.