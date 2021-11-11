Досить піаритися! Притула закликав розібратися з плакатами про досягнення влади

Притулу пропонує підтримати законопроект та петицію про спецмаркування таких бордів / Колаж "Сьогодні"

Лідер нової політичної партії, екс-кандидат від партії "Голос" на мерських виборах у Києві та телеведучий Сергій Притула запропонував підтримати ініціативу щодо маркування спеціальним написом реклами, яку розміщують органи влади. Пропонується на таких плакатах, розтяжках, стендах, білбордах розміщувати напис "За рахунок платників податків". І такий напис має займати щонайменше 25% площі інформаційного матеріалу від влади.

Ініціатива

"Якось губиться фокус на тому, що все це зроблено чи побудовано за гроші платників податків. За гроші людей. Що ініціативу мера, депутата, прем'єр-міністра чи президента реалізовано та оплачено з наших кишень. За це платять навіть ті, хто отримує зарплату в конвертах. Час зробити цивілізованим цей фестиваль подарунків громаді", – заявив Притула на своєму каналі у Ютубі.

Реклама

Щоб закінчити цей фестиваль є два варіанти. У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, в якому пропонується обов'язково розміщувати маркування "За кошти платників податків" на рекламі про об'єкти, створені (цілком або частково) за бюджетні кошти.

Також на сайті президента України зареєстровано петицію під назвою "Зобов’язати органи державної влади та органи місцевого самоуправління на усіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку вказувати фразу "За кошти платників податків" відповідно до контексту.

Ініціатори петиції також пропонують, щоб ця вимога стосувалося і об'єктів, які створюються за кредитні кошти, оскільки держава отримує позички під гарантію майбутніх податкових надходжень, тобто державні позички також лягають на плечі платника податків.

Реклама

Притулок у політиці