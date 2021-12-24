Хоч не з яловичини за 20 грн? Тищенко дав рецепт "мітболів по-оболонськи"

Тищенко похвалився фірмовою стравою. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко після смішної ситуації з перейменуванням колети по-київськи вирішив оприлюднити рецепт новорічних "мітболів по-облонськи"

Про це він написав у Telegram.

Реклама

"Любі друзі! Спостерігаючи резонанс, пов'язаний із темою "мітболів", я за допомогою найкращих кухарів Києва розробив новий рецепт народного мітболу. Назва "по-київськи" вже зайнята, тому назву звично для себе – "мітбол по-оболонськи". Нижче рецепт, який можна і потрібно використовувати для новорічного столу", – написав нардеп.

Тищенко та його "мітболи по-оболонськи". Фото: t.me/NikolayTishchenko

Інгредієнти для "мітболів по-оболонськи"

Яловичина (м'яка частина: філе, вирізка, лопатка) – 500 гр., жирна свинина (як варіант шия) – 200 гр., часник – 1-2 часточки, ріпчаста цибуля – 1 шт., яйце – 1 шт., петрушка – невеликий пучок, панірувальні сухарі – 40 гр., сухий сир – 40 гр., чорний перець – за смаком, сіль – за смаком.

Соус для мітболів

Консервовані томати у власному соку – 200-300 мл, базилік – невеликий пучок, часник – кілька часточок, курячий бульйон (або яловичий) – 120 мл, червоне сухе вино – 120 мл, оливкова олія, чорний перець, сіль.

Реклама

Як готувати

Свинину та телятину пропускаємо на м'ясорубці, додаємо сіль, перець, рубану петрушку, яйце. З отриманого фаршу формуємо мітболи – кругляші, розміру трохи більше, ніж перепелине яйце. Далі, пануємо в суміші з натертого сухого сиру та сухарів. Трохи оливкової олії та відправляємо в духовку на 10 хв при 180 градусах.

Поки мітболи запікаються, готуємо соус: цибулю ріпчасту, часник нарізаємо дрібним кубиком, обсмажуємо на оливковій олії, додаємо червоне вино і випарюємо. Додаємо томати без шкіри, нарізані кубиком, додаємо трохи курячого бульйону, і додаємо томати, консервовані у власному соку. Солимо, перчимо, вводимо трохи цукру, потім протушкувати 5 хвилин, зняти з плити і додати рубаний базилік або італійські трави, а краще і те, і інше.

Мітболи перекладаємо в глибокий посуд для запікання, поливаємо соусом і залишаємо в духовці на 20-30 хв. при температурі 160 градусів.

Реклама

Конфуз Тищенко з цінами на продукти