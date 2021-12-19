"Хочу Україну та Північний полюс": Путін "написав" листа Санті

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Одна з найбільших канадських газет дотепно пожартувала з президента Росії Володимира Путіна перед Різдвом. Вона випустила карикатуру з нібито його листом до Санта-Клауса.
Така картинка з'явилася на сайті видання Toronto Star.
Зокрема, на знімку зображено різдвяного персонажа, який тримає в руках лист із печаткою у вигляді герба Росії та підписом унизу "В. Путін".
У ньому йдеться: "Дорогий Санто, я хочу те, що моє: 1) Україну, 2) Північний полюс". У відповідь на це Санта вигукує: "От л**но" . Так у Канаді висміяли прагнення Путіна привласнити чужі території.
Як ще тролили Путіна
- Глава української розвідки потролив Путіна за закон про російське "побєдобєсіє". За його словами, через дії Москви складається враження, що для Кремля Друга світова продовжується досі й служить невичерпним джерелом російської пропаганди, маніпуляцій та фейків, причому передусім для власного населення.
- Україна затролила Росію та Путіна у Twitter, написавши, що "кримські води бачили більш потворних істот", і прикріпивши фотографію президента РФ у батискафі під час занурення в Чорне море.
- Раніше активісти з чеського руху Kaputin "удосконалили" російське посольство у Празі, встановивши перед ним статую голого президента Росії Володимира Путіна на золотому унітазі. Вони назвали свій вчинок акцією протесту проти ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, порушень прав людини в РФ та агресії стосовно України.
- Крім того, офіційний вступ на четвертий президентський строк Володимира Путіна російський музикант та лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров потролив своїм новим віршем, яке опублікував в Instagram.