"Хочу Україну та Північний полюс": Путін "написав" листа Санті

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Одна з найбільших канадських газет дотепно пожартувала з президента Росії Володимира Путіна перед Різдвом. Вона випустила карикатуру з нібито його листом до Санта-Клауса.

Така картинка з'явилася на сайті видання Toronto Star.

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Зокрема, на знімку зображено різдвяного персонажа, який тримає в руках лист із печаткою у вигляді герба Росії та підписом унизу "В. Путін".

У ньому йдеться: "Дорогий Санто, я хочу те, що моє: 1) Україну, 2) Північний полюс". У відповідь на це Санта вигукує: "От л**но" . Так у Канаді висміяли прагнення Путіна привласнити чужі території.

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