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Харріс та Зеленський зустрінуться в Європі під час Мюнхенської конференції

Володимир Козир
17 лютого, 03:33
Віцепрезидентка під час візиту в Європу виступить на конференції з промовою, присвяченій російській ескалації навколо України

Харріс та Зеленський зустрінуться в неділю/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Харріс в ході запланованого цього тижня візиту до Європи для участі в Мюнхенській конференції з безпеки зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, заплановані переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє The Hill.

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Деталі

Як заявили в адміністрації президента США, Харріс та Зеленський зустрінуться в неділю. Також віцепрезидентка проведе зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"У п'ятницю віцепрезидент Харріс проведе зустріч з Генеральним секретарем НАТО. Також заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцем і президентом Володимиром Зеленським", — заявив представник адміністрації президента США.

Під час свого візиту до Європи Харріс виступить на конференції з промовою, присвяченій російській ескалації навколо України. Вона намагатиметься довести, що вторгнення РФ в Україну послабить Росію, а також розповість про наслідки кризи для європейського і міжнародного порядку.

Крім того, очікується, що віцепрезидентка розповість про єдність США і європейських партнерів у відповідь на російську агресію та запевнить союзників у прихильності Північноатлантичного Альянсу.

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