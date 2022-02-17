Гройсман: Замість створення уряду Національної згуртованості парламентарі підвищують депутатські пенсії

/ Фото: Кабинет министров Украины

Лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман висловив обурення останнім рішенням українського парламенту, який замість формування стратегії розвитку країни та створення уряду Національної згуртованості підвищує депутатські пенсії. Свою позицію політик виклав в соціальній мережі "Facebook".

Нагадаємо, 15 лютого Верховна Рада України 352 голосами "за" ухвалила проєкт змін до пенсійного законодавства, зокрема у частині підвищення пенсій народним обранцям. Між тим за каденції Володимира Гройсмана – і на посаді голови Верховної Ради, і на посаді очільника уряду – першочерговим було підвищення зарплат і пенсій звичайним українцям.

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"Правда в тому, що мені соромно, – прокоментував події лідер "УСГ". – Замість формування Уряду Національної Згуртованості – парламент об’єднався для підвищення депутатських пенсій. У ці напружені дні, які ми переживаємо, на тлі економічних труднощів, рішення про повернення індексації спецпенсій депутатам є серйозною помилкою".

Гройсман закликав парламент скасувати непродуманий крок – інакше його скасує команда Гройсмана в наступному парламенті, наголосив політик.