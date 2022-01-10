Гройсман: Путін мріє здійснити в Україні "казахстанський сценарій"

Гройсман закликав українських політиків об'єднатись проти путінської загрози. Колаж "Сьогодні"
Очевидна слабкість української влади, а також марнування часу на політичні чвари та боротьбу грає на руку агресору та наближає мрію Кремля повторити в Україні "казахстанський сценарій", коли до незалежної держави увійшли російські війська.
Так прокоментував на своїй сторінці у Facebook події у Казахстані лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.
"Путін скористався економічною нестабільністю та політичним хаосом (у Казахстані), щоб російські війська зайшли в незалежну державу. Україна – не Казахстан, та не можна не помічати певні схожості. Як ніколи слабкий уряд, політичний хаос, економічна нестабільність з наростаючою інфляцією. Мрія Путіна – повторити з нами такий самий сценарій. Російські війська біля наших кордонів, а наша влада не помічає цієї реальності. Слабкість української влади робить Путіна сильнішим", – Написав він.
За словами Гройсмана, зараз – вирішальний період, і політична боротьба всередині країни – найгірша помилка.
"Я закликаю всі політичні сили: припиніть воювати між собою. Зараз час об’єднатись, щоб всі сили, досвід та ресурси максимально задіяти для стабілізації ситуації в країні та зміцнення економіки! Ми всі повинні зараз зберегти країну!" – упевнений політик.
Ситуація у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим надзвичайного стану в трьох регіонах, проте протести продовжилися.
- В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та вночі проти 5-го відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном.