Гройсман: Путін мріє здійснити в Україні "казахстанський сценарій"

Гройсман закликав українських політиків об'єднатись проти путінської загрози. Колаж "Сьогодні"

Очевидна слабкість української влади, а також марнування часу на політичні чвари та боротьбу грає на руку агресору та наближає мрію Кремля повторити в Україні "казахстанський сценарій", коли до незалежної держави увійшли російські війська.

Так прокоментував на своїй сторінці у Facebook події у Казахстані лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.

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"Путін скористався економічною нестабільністю та політичним хаосом (у Казахстані), щоб російські війська зайшли в незалежну державу. Україна – не Казахстан, та не можна не помічати певні схожості. Як ніколи слабкий уряд, політичний хаос, економічна нестабільність з наростаючою інфляцією. Мрія Путіна – повторити з нами такий самий сценарій. Російські війська біля наших кордонів, а наша влада не помічає цієї реальності. Слабкість української влади робить Путіна сильнішим", – Написав він.

За словами Гройсмана, зараз – вирішальний період, і політична боротьба всередині країни – найгірша помилка.

"Я закликаю всі політичні сили: припиніть воювати між собою. Зараз час об’єднатись, щоб всі сили, досвід та ресурси максимально задіяти для стабілізації ситуації в країні та зміцнення економіки! Ми всі повинні зараз зберегти країну!" – упевнений політик.

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Ситуація у Казахстані