Гройсман несподівано прийшов у Раду і виступив із важливою пропозицією

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Україні потрібний уряд національного єднання з представниками всіх фракцій — про це заявив у парламенті експрем'єр-міністр, народний депутат Володимир Гройсман. Політик закликав розпочати консультації всередині парламенту щодо цього питання.

"Сьогодні ми маємо надзвичайно серйозну ситуацію всередині країни, яка вимагає дуже виважених, системних та злагоджених дій. Українське суспільство сьогодні чудово розуміє наявні загрози, є чудово згуртованим і не піддається жодній паніці. Зрозуміло, що є певні тривоги. Але треба зазначити, що й українське військо на передовій стоїть узгоджено, чітко розуміє всі загрози й однозначно захищатиме нашу державу", — сказав він.

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Тому, на думку Гройсмана, всі фракції Верховної Ради мають дійти єднання.

"Чого нам сьогодні не вистачає, про що говорять люди? Згуртованості у владі. Не може бути сьогодні в такий важкий час будь-яких протиріч і системної боротьби різних політичних сил. Я впевнений у тому, що ми всі повинні відкинути всі розбіжності, всі питання, які роз'єднують, щоб сформувати уряд національної згуртованості, куди мають увійти абсолютно всі представники українського парламенту. У мирний час фракції, які зараз присутні в парламенті, отримали довіру людей. Сьогодні ситуація дуже загрозлива, і тому згуртованість усередині країни дасть нам силу, у тому числі ззовні" , — заявив Володимир Гройсман.

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