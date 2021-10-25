"Громом" по Росії: Арестович пояснив, які ракети можуть полетіти на Кремль

Україна буде розробляти ракетні комплекси з дальністю понад 500 кілометрів, здатні вражати стратегічні цілі. Ці цілі можуть бути на території Росії.

Тему українських ракет знову підняв позаштатний радник глави Офісу президента України, спікер українського боку в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович, виступаючи в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" .

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"Грім"

"Безумовно, треба чітко розуміти, що напрямком державної політики України є оборона. Ми нікому не загрожуємо. Якщо дивитися в контекст того, що я сказав, це наша відповідь буде. Тому що російське керівництво і російські експерти не соромляться в кожній своїй програмі та кожній заяві погрожувати бомбити Україну, що вони все знищать, вони не допустять тощо. Довелося нагадати їм, що в будь-якої дії є відповідь. Якщо вони системно погрожуватимуть Україні, настане час української відповіді", – підкреслив Арестович.

Радник Банкової розповів, які саме ракети можна направити в сторону непорядного сусіда.

"До недавніх пір ми не могли направити жодні ракети на Москву, тому що діяв договір про обмеження ракет середньої дальності. Після того як він припинив свою дію, хоча там є окремі нюанси, Україна може розробляти ракетні комплекси з дальністю понад 500 кілометрів. Це насамперед комплекси "Грім" і "Грім-2". Вони ще на стадії науково-дослідних розробок, але в перспективі протягом 10 років при належному фінансуванні, увазі, яку держава приділятиме, ми зможемо отримати таку зброю" , – заявив Арестович.

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