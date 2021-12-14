Громадянство РФ у Гогілашвілі? Арахамія пояснив, як вирішити цю проблему

Арахамія не сильно критикував Гогілашвілі (ліворуч). Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить великої проблеми в тому, що у заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі виявили російське громадянство. Такі проблеми він запропонував вирішувати кримінальною відповідальністю.

Про це він сказав журналістам, передають novyny.live.

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Його запитали, чи не хочуть "Слуги" провести розслідування призначення Гогілашвілі з російським паспортом на високу посаду, на що він відповів: "Я не бачу такого великого суспільного значення у цьому процесі. Ну, був заступник – немає вже заступника. Далі рухаємось".

Арахамія зазначив, що є випадки, коли перевірка на наявність іноземного громадянства народними депутатами не дає результатів.

"Яким чином служби безпеки можуть перевірити громадянство? Ви можете запитати людину, вона каже – є чи ні. Воно може засвітитися у перетині кордону, у документах, і тоді це стане відомо. Якщо людина має, ніде не використала в межах України і відповіла ні , то фактично спецслужби не мають можливості перевірити", – сказав нардеп.

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При цьому глава фракції "СН" вважає, що для вирішення проблеми потрібно запровадити кримінальну відповідальність за брехню стосовно громадянства чи подвійного громадянства.

"Я, наприклад, виступав за те, щоб посилити відповідальність. Пропоную зробити кримінальну відповідальність за брехню щодо громадянства чи подвійного громадянства. Якщо хтось знатиме, що він збрехав, а потім це виявиться, і це кримінальний злочин, тоді більшість людей будуть вказувати цю інформацію. У будь-яких чиновників категорії А є спецперевірка – податкова, СБУ, МВС, Мін'юст. Перевірка заступника міністра МВС нічим не відрізняється від перевірки заступник міністра іншого міністерства. Потрібно вдосконалювати цю процедуру? Треба зробити кримінальну відповідальність, і ситуація залагодиться", – сказав Арахамія.

Скандал з Гогілавшилі

11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські, вимагали зупинитися та показати документи. Реклама Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал за участю заступника міністра і вимагає його звільнення.

Також стало відомо, що скандал на блокпосту з поліцією – не єдиний. Буквально під кінець листопада Гогілашвілі відзначився неприємним інцидентом з поліцейськими у Києві.

13 грудня Гогілашвілі написав заяву на звільнення і навіть визнав свою провину, а Кабінет міністрів прийняв відставку чиновника.

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