Громадянство для росіян. Як у Путіна відреагували на новий закон в Україні

Закон стосується тих, хто захищав суверенітет та незалежність України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі розкритикували новий український закон про спрощене отримання громадянства України громадянами РФ. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

"У Росії немає нікого, хто переслідувався б за політичні переконання. Є законодавство, і за чинним законодавством люди переслідуються за законом за підозру в скоєнні тих чи інших злочинів. Але якихось політичних переслідувань в Росії немає", – сказав Пєсков.

Зазначимо, що закон стосується осіб, які є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і зазнали переслідувань за політичні переконання.

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Нагадаємо, 14 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про спрощене отримання українського громадянства тими, хто воював на Донеччині. Цим законом удосконалено правила набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття у громадянство та поновлення у громадянстві.

Кому документ спростить видачу паспортів

громадянам РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання;

іноземцям та особам без громадянства, які проходили (або проходять) службу за контрактом у ЗСУ;

особам, які брали безпосередню участь в АТО/ ООС.

Що ще передбачено законом

Можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України для осіб:

які у встановленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у ЗСУ та нагороджені державною нагородою України;

які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких у громадянство України становить державний інтерес для України.

Громадянство в Україні

Українське законодавство декларує єдине громадянство. Проте у Верховній Раді є депутати, які мають подвійне, потрійне (множинне) громадянство. Таких політиків близько 50. А тих, хто має російське громадянство, – від 10 до 15.

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2 грудня президент Володимир Зеленський вніс до Ради кілька законопроєктів, які зобов'яжуть політиків декларувати наявність другого паспорта. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина нестиме кримінальну відповідальність.

Над впровадженням подвійного громадянства уряд працює кілька років. Ще влітку 2019 повідомлялося, що Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм, який дозволить іноземцям мати український паспорт.