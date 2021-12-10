Готові до прямих переговорів з Путіним – у Зеленського виступили із заявою

Президент України викликає на розмову господаря Кремля. Колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним для врегулювання конфлікту між країнами.
Про це сказав у програмі Право на владу на телеканалі "1+1" заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.
Він це сказав, коментуючи підсумки телефонних переговорів українського лідера із президентом США Джо Байденом, які відбулися вчора увечері.
"Президент України готовий до прямих переговорів з президентом Путіним. Українська сторона готова до цих переговорів, має відповідну позицію. Ми сподіваємося, що в тому числі за підтримки наших партнерів, дійде до цієї розмови. Не Україна та сторона, яку можна зараз звинуватити у ескалації – ми за мирне врегулювання конфлікту", – сказав Сибіга.
При цьому заступник голови ОПУ додав, що на Заході зраділи прагненню Зеленського до розмови з Путіним та підтримують ці переговори.
Зеленський хоче прямих Переговорів із Путіним
- 1 грудня під час щорічного послання до Верховної Ради Володимир Зеленський заявив, що хоче прямих переговорів із Путіним, оскільки це єдиний спосіб урегулювати конфлікт на Донбасі. В свою чергу у Путіна озвучили Зеленському умову.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пояснив, навіщо Зеленський викликав Путіна на переговори. За його словами, це дозволить примусити Кремль до політико-дипломатичного вирішення конфлікту, не даючи змоги перевести це питання у військову площину.
- Представник Донецька від України у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповідав, чого чекати Донбасу після переговорів Путіна та Зеленського.