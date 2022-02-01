"Готові евакуювати українців": прем'єр Польщі розповів про план допомоги на випадок війни

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Польща готова до найгіршого варіанту розвитку подій в Україні через агресію Росії, заявив прем'єр-міністр Польщі на брифінгу після зустрічі із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Все залежить від того, що відбувається в голові однієї людини. Потрібно робити все для допомоги Україні. Польща готується і до найгіршого варіанту, хоча я сподіваюся, що до цього не дійде. Ми готові приймати українських поранених та допомагати їм, а також евакуювати частину громадян України", – сказав він.

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Моравецький відповів на запитання, чи не збирається Польща продовжити огорожу між Польщею та Білоруссю, встановлену після напливу біженців із білоруської території.

"Щодо огорожі на кордоні та продовження її на територію України, то українські та польські прикордонники виконують свої обов'язки ефективно, так що не бачу такої необхідності", – сказав він.

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Переговори в Україні

Нагадаємо, 1 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з польським колегою Матеушем Моравецьким. Глави урядів обговорили поглиблення співпраці на енергетичному та оборонному напрямі, а також створення нових регіональних форматів співпраці.

Крім того, Моравецький після зустрічі зі Шмигалем заявив, що Польща надасть Україні військову допомогу.

Також має відбутися зустріч Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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Очікується, що за результатами переговорів Україна може укласти новий союз із Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

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