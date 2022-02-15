Держдума РФ рекомендувала Путіну визнати "Л/ДНР"

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Депутати Держдуми підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійних, суверенних та незалежних держав. За проєкт постанови проголосував 351 депутат, з яких 16 виступили проти й один утримався. Про це пишуть РІА Новини.

Варіант "Єдиної Росії" передбачав, що звернення буде направлено не безпосередньо до Путіна – його планувалося направити для додаткових консультацій у МЗС Росії.

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Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні повідомив, що постанову про звернення Держдуми до президента буде підписано негайно і направлено главі держави.

Нагадаємо, 14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію із МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної постанови Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

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Що заявили в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада засуджуватиме таке рішення Держдуми Росії, якщо воно буде ухвалено. Але Рада не зможе вплинути на рішення Держдуми, бо це не пов'язані структури.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод. На думку Кремля, окуповані райони Донецької та Луганської областей мають бути інтегровані до складу країни на особливих умовах.

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Політолог Руслан Бортник називає дискусії про визнання "ЛДНР" важелем тиску та шантажу на Україну.