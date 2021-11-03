Гордон: Зеленський не піде на другий термін

Дмитро Гордон не вірить у другий термін Зеленського / Колаж "Сьогодні"

Шостий президент України Володимир Зеленський швидше за все не піде на другий термін.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Реклама

Прогноз

"Я маю відчуття, що Володимир Зеленський не піде на другий термін... Я думаю, що він зіткнувся з величезними викликами та випробуваннями для себе, поринувши в політичне життя України. З чого складається будь-яке політичне життя будь-якої країни, зокрема України? Зі зрад, негідності, "чорнухи", бруду. Нормальна людина у цій атмосфері вижити не може. Тому якщо Володимир Зеленський піде на 2-й термін, то я здивуюсь", – заявив Гордон в ефірі програми "Час Голованова".

Другий термін