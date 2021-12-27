Гордон розповів про "таємний" дзвінок відомого соратника Путіна

Говорухін (ліворуч) таємно від Путіна дзвонив в Україну. Колаж "Сьогодні"

Відомий російський режисер Станіслав Говорухін, який також керував виборчим штабом президента РФ Володимира Путіна і був членом "Єдиної Росії", дзвонив до Дмитра Гордона, коли Росія напала на Україну. Про це журналіст розповів у програмі "Хард із Влащенко" на телеканалі Україна 24.

У студії показали спільний кадр Гордона із російським режисером. Журналіст вважає Говорухіна дуже хорошим актором і людиною навіть попри те, що той працював із Путіним.

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"Ось дивіться, Станіслав Говорухін стоїть випиває поряд зі мною. Говорухін був останніми роками керівником штабу Путіна. Ось вони з Путіним удвох постійно сиділи. Але це не заважало мені відверто говорити з ним на цю тему. Це не заважало йому зателефонувати мені з Таллінна, де він знімав один зі своїх фільмів, "Кінець прекрасної епохи", у розпал початку цієї всієї вакханалії російської. Він зателефонував мені і сказав: "Нічого не кажи, я все розумію. Мені просто треба знімати кіно". З іншого номера. Я його не засуджую", – розповів Гордон.

Хто такий Станіслав Говорухін