Гордон і Саакашвілі влаштували пікнік із вином і зефіром: веселе фото

Журналіст і політик весело провели час. Колаж "Сьогодні"

Відомий український журналіст Дмитро Гордон і глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі обмінялися смачними подарунками. Відповідне фото головний реформатор країни опублікував в Facebook.

Після того, як вони вручили один одному презенти, разом їх посмакували.

"Я з цукерками і зефіром "Гордон", а він з вином "Саакашвілі". Займалися взаємним self-promotion. Після фото Гордон з'їв "Гордона" (тобто зайнявся самопожиранням) і ми разом випили "Саакашвілі". А цукерки реально смачні", – написав Саакашвілі.

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Була хороша і випивка, і закуска. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Гордон-кондитер

Першими журналіст випустив цукерки пташине молоко під назвою "Гордон у шоколаді". Крім назви, на коробці ще й розмістили написи: "Їж досхочу" і "Смак дитинства".

Ще одні ласощі, які він випустив зі своїм зображенням, був ванільний зефір. На коробці традиційно усміхнений Гордон.

Але і на цьому він не зупинився. Були ще й кекси, а також у нього в планах яйця в шоколаді (на зразок "кіндерів"), курага в шоколаді, чорнослив в шоколаді, халва, чай, морозиво в шоколаді "Гордон на паличці".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст надішле пропагандисту "Гордон у шоколаді", щоб той смоктав їх разом із політологом Вакаровим.

А нещодавно на пресконференції в Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Гордона мерзотником, на що журналіст відповів йому і випив подарований ним бальзам.