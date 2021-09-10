"Голос" підтримав направлення закону про олігархів до Венеціанської комісії

Депутати "Голоси" забракували олігархічний законопроєкт. Фото: facebook.com/kira.rudik

Фракція "Голос" підтримує пропозицію омбудсмена Людмили Денісової про направлення прийнятого в першому читанні законопроєкту №5599 про олігархів на експертізху Венеціанської комісії. Політсила звернулася з відповідним проханням до спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це повідомила глава партії Кіра Рудик.

"До законопроєкту про олігархів у нас були запитання з самого першого дня. Команда влади дуже любить створювати закони проти чогось, а насправді якщо розібратися, то всередині буде або "пшик", або протилежні речі до заявлених у назві законопроєкту. Так сталося і з законопроєктом про олігархів: він лише так називається, але насправді ні з ким не бореться", – сказала вона.

Рудик нарікає на те, що нібито законопроєкт не створює ніякого способу побороти олігархів, які насправді знищують українську економіку, але при цьому документ дає право РНБО називати ту чи іншу людину за певними критеріями олігархом.

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"Ці критерії дуже погано прописані і, власне, можуть бути застосовані до будь-кого. Найгірше у цій історії те, що у документі не прописано: а що далі? В Україні є всі можливості та закони, які можуть допомогти боротися з олігархами. Те, чого немає, так це справедливої судової системи. Бо кожен крок, який зараз буде зроблений проти олігархів, завершиться у суді, де олігарх спростовує усі звинувачення. Тому це — перший крок, який потрібно зробити, щоб судова система не дала нівелювати рішення Антимонопольного комітету", – сказала лідер "Голосу" і додала, що її політсила не підтримає законопроєкт у другому читанні.

Вона нагадала, що "Голос" подав свій альтернативний пакет антиолігархічних законопроєктів, який дійсно спрямований на обмеження олігархічного впливу. Він включає посилення повноважень Антимонопольного комітету, позбавлення олігархів податкових пільг, а також усунення олігархів від впливу під час прийняття рішень в державних підприємствах.

Чому олігархічний закон хочуть віддати "венеціанці"

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. За її словами, цей документ порушує права людини.

Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.

Денісова підкреслила, що в нинішньому вигляді законопроєкт загрожує і свободі слова. Може бути введена цензура, тобто контроль з боку інституцій влади щодо поширення інформації в ЗМІ, а це буде суперечити статті 15 Конституції.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях експерти і політики обговорили заяву Денісової про деолігархізацію. Вони відзначають, що владі краще подбати про сильні суди, боротьбу з корупцією і, найголовніше, виконання вже чинних законів.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко теж вважає, що цей законопроєкт порушує Конституцію.